快訊

過世前你該把財產全花光！企業家提「不需要存太多退休金」4理由

半導體風雲／美國成分20%可豁免關稅？估台積電下一步

昔預言大S具俊曄婚姻只有3年 艾菲爾再預測「金秀賢恐有牢獄之災」

對等關稅衝擊PCB股價 牧德：設備3%輸美直接風險不大

中央社／ 台北7日電

對等關稅震撼彈衝擊PCB族群股價，業者指出，短期而言，合約都是由客戶負責關稅，中長期要跟客戶討論協商；牧德表示，「直接風險不大」，PCB設備訂單集中亞洲，只有3%輸美，半導體設備全是亞洲訂單。

美國總統川普宣布將課徵對等關稅，引爆全球股災，台灣被課徵32%，與台廠主要生產基地有關的越南、泰國也分別被課徵約46%與37%的高關稅，4月9日起生效。

台股今天開盤後重挫逾2000點，多檔權值股亮綠燈，PCB族群指標股如健鼎、臻鼎-KY、欣興、華通、台光電、金像電、牧德也下殺跌停。

多家PCB業者均表示，會與客戶討論因應之道，對美國製造先採取觀望態度，同時針對業務訂單、供應鏈、生產成本及財務資金等風險，進行相關盤點及檢視，也會關注供應鏈利潤壓縮問題。

先前因應中美貿易戰，多家台資PCB廠近期才在泰國陸續開出產能，業界高層對中央社記者坦言很無奈，接下來只能「走著瞧」。華通回應指出，短期而言，會依照貿易條件走，合約大部分都是FOB（FreeOn Board，船上交貨），並不含稅，也就是客戶負責通關稅務相關事項，至於中長期的衝擊，還是要跟客戶討論協商。

PCB與半導體檢測設備廠牧德表示，業務訂單沒有直接受到關稅衝擊，因PCB設備訂單集中於亞洲國家，只有3%輸出美國，且已完成首批出貨，而輸美訂單都採FOB交易條件，並無任何關稅加徵問題，半導體設備則全是亞洲的訂單。

牧德表示，生產製造成本影響也有限，因美國品牌的零組件主要是工業電腦，若其價格有不合理的調漲，已備有替代商品可隨時取代，其他美製零件總價低於總成本0.2%。

整體而言，牧德指出，對等關稅直接風險不大，不過因關聯性連動產生的間接性風險，如全面性物價上漲，甚至因經濟衰退造成市場萎縮的影響，還需密切觀察與適時調整，而關稅衝擊勢必會削弱或淘汰不少競爭對手，未嘗不是契機，牧德不排除在適當時機審慎進行有互補綜效投資或併購，以擴大營運規模及市占率。

騰輝-KY表示，騰輝-KY海外子公司不像其他公司是直接銷售，所以衝擊比較小，預計4月中調整內部售價，以因應美國對全球增加的關稅。

PCB 牧德 關稅

延伸閱讀

因應川普對等關稅 蔣萬安：北北基桃四市長會議本周召開

美課對等關稅衝擊前所未見 工具機公會建議政府這5件事助過難關

美國對等關稅高於預期 法人對電子硬體產業衝擊評估結果出爐

影／政院邀朝野共商川普對等關稅 吳思瑤：不綁政治議題

相關新聞

川普關稅半導體暫豁免？研究機構最新看法 衝擊這時浮現

美國川普政府宣布自2025年4月9日起，對多數主要貿易夥伴加徵10%關稅，個別並再額外加徵不同比率對等關稅，其中對台達3...

美國對等關稅高於預期 法人對電子硬體產業衝擊評估結果出爐

美國對等關稅高於市場預期，法人認為，主要電子硬體業者生產基地均列於關稅範圍內，整理而言將不利相關供應鏈股價表現，預期對於...

瞄準Z世代 友達、仁寶、緯創三企業提供700個實習職缺

根據澳洲趨勢研究中心 McCrindle Research 報告顯示，Z世代已占全球勞動力27%，正快速成為職場主力。對...

智崴全球市場多元布局 目前關稅政策並無影響

美國針對特定國家的進口關稅政策調整，將對全球依賴出口的企業產生影響。體感遊樂設備龍頭智崴（5263）指出，由於公司多年來...

半導體風雲／美國成分20%可豁免關稅？估台積電下一步

美國總統川普向全球發動關稅戰，各國紛紛尋求對策。雖然川普政府預告半導體晶片可能也會被列在課徵關稅名單，不過半導體界分享一份聯邦政府的正式文件《Annex III》，其中一項關鍵條文《 9903.01.34》載明，若某項產品的美國成分（U.S. content）占進口貨品報關價值的20% 以上，即可免除附加關稅。這會是避開關稅風暴的「豁免通道」嗎？

聯發科推出Chromebook Plus平台晶片 搶食邊緣AI商機

聯發科今日推出Kompanio Ultra，為高效能AI Chromebook樹立里程碑。憑藉聯發科技在旗艦處理器創新的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。