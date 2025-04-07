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美國對等關稅高於預期 法人對電子硬體產業衝擊評估結果出爐

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
川普。 路透
川普。 路透

美國對等關稅高於市場預期，法人認為，主要電子硬體業者生產基地均列於關稅範圍內，整理而言將不利相關供應鏈股價表現，預期對於手機及個人電腦影響程度將高於伺服器，各品牌中則以蘋果衝擊最大。

大型本國投顧分析，筆電組裝與零組件廠自2018年後逐步將產能轉移往台灣或東南亞，尤其以越南比重上升速度最快，目前已是供應鏈移出中國大陸後，筆電與穿戴裝置主要生產國。

法人指出，越南本次遭課徵高額關稅46%，泰國亦被課36%關稅，考量個人電腦產品毛利率偏低，移至美國生產機會較低，關稅將使品牌廠商被迫壓縮獲利或轉嫁至產品售價，預期個人電腦與消費電子產品價格上漲，將使美國消費需求減緩，對美系品牌影響較大。

若以各品牌對美國市場依賴程度來看，法人分析，PC品牌對美國PC市場依賴程度依序為蘋果44%、戴爾41%、惠普33%、宏碁（2353）25%、聯想19%、華碩（2357）16%。雖然去年第4季以來各品牌已提前備貨，但關稅將影響今年全球PC出貨表現，若美國市場需求下滑10%，將影響全球PC出貨量約3%。

在手機方面，去年對美國市場依賴程度以Google的 44%最高，蘋果35%次之，陸系品牌較少，法人預期，關稅衝擊較大品牌為蘋果，iPhone美國市場去年出貨量約8,000萬支。

以往iPhone組裝位於中國大陸，雖然近來印度產能比重預期將由去年的5%至6%增加為2026年約20%，但這次印度亦遭課徵關稅26%。法人評估，蘋果硬體產品營收占比約75%，其中，iPhone占總營收51%，若美國iPhone需求下滑10%，將影響全球iPhone出貨量3.5%，但對全球手機出貨影響應小於1%。

以伺服器來看，去年對美國市場依賴程度依序為美超微58%、白牌45%、戴爾40%、聯想30%、惠普30%、浪潮10%。目前美國伺服器多由墨西哥及美國生產基地支應，這次符合USMCA商品將繼續徵收0%關稅，不符合USMCA商品將徵收25%關稅。

法人表示，目前伺服器符合USMCA關稅豁免，但因這次與一個月前自墨西哥出口至美國將課徵關稅25%有所改變，在多家台灣伺服器組裝廠陸續宣布於美國擴大產能後，預期多元產能調度仍是組裝廠商策略，以因應未來任何變化作調整。

以此次新的關稅政策而言，法人評估，組裝廠商多半可自墨西哥組裝出口至美國而不受關稅影響，但因零組件多半生產自中國大陸、台灣、越南、泰國等地，直接出口至美國組裝仍將受關稅影響成本，惟此關稅應將由終端客戶吸收。

關稅

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