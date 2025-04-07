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川普算盤這麼打！專家：台灣用「兩敗」才能解救股房大崩壞

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／記者游智文攝影
示意圖／記者游智文攝影

川普關稅措施引發全球震撼，有人形容是世紀經濟大屠殺，房市趨勢專家李同榮表示，川普被喻為瘋子、騙子，但他絕對不是傻子，他的盤算是「不是全勝、就是雙敗」，而這兩種結局川普認為都會成就美國再次偉大的目標。

李同榮表示，川普應該很清楚，當全球化分工化體系被顛覆，保護主義盛行，短線將重創全球經濟、股匯市動盪、通膨再起。

但他執意大刀闊斧進行所謂大手術的關稅改革，因為，若計劃成功了，美國坐收7,000億美元額外收入，吸引更多美國製造帶來的就業機會，並削弱競爭大國，尤其是中國大陸的實力，即可謂「全勝」，讓美國再次偉大。

若關稅大戰失敗了，雖然美國經濟重創、盟友關係崩裂、美國將被全球孤立，但各國也慘。川普認為比較傷勢，美國傷，但競爭者更傷，美國仍然具有競爭優勢。

美國只要再以優越科技、軍備、生化發展潛力，並藉地緣政治緊張局勢從中獲利，包括要求需要保護的國家自己拿錢自己救，要求台灣大幅增加國防預算三倍以上，大量採購美國軍備、航空、科技情報系統等，仍可從中獲得利益。

整體而言，川普關稅政策可能面對「全勝」與「兩敗」的結果，而川普認為兩種結局都會成就美國再次偉大的目標。

李同榮表示，川普商人個性，沒有道義只有利益，其手段就是遇弱則強，遇強則弱，對川普示弱就會被霸凌。

因此，台灣面對川普，不必再談政治盟友立場，只談經濟利益關係，台灣現在還有台積電（2330）籌碼，若不妥善以自己優勢應對，將會面臨川普一波又一波的進逼與霸凌。

他建議政府協助台積電出兩招，第一招是宣布停止台積電美國擴廠計劃，第二招，宣布出口貨品不受美國晶片分級限制。

他表示，「此舉必重創美國與川普聲勢，但並非我們目的，以台積電優勢當籌碼，全世界占有率67%，具有調漲價格話語權，不必擔心半導體被課關稅，目的就是以此進逼川普談判」。

李同榮表示，台灣只有同樣以「兩敗」的方式對付川普，才會逼川普妥協。若政府不敢得罪美國，那就等著被霸凌。台灣應以「台積電優勢」出招逼川普妥協，才能解除經濟、股市、房市大崩壞危機。

台積電 川普 美國經濟

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