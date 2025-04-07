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法人：關稅影響 PC 與智慧型手機 終端需求恐下降

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

美國在台灣時間3日凌晨公布對等關稅，幅度大於市場預期。2024年美國占全世界PC需求28%、NB 31%、手機11%、伺服器32%。關稅將使得各品牌因而部分反映至產品售價，恐將影響終端需求。

法人表示，PC 方面，筆電組裝與零組件廠自2018年後逐步往台灣或東南亞擴廠，尤其越南比重上升快速。越南為移出中國後 PC、NB 與穿戴裝置的主要生產國，預期美國 PC 、NB 與消費電子產品之價格上漲導致美國消費需求減緩，美系品牌所受影響較大。儘管過去各品牌已提前備貨，但關稅將影響2025年全球 PC 出貨量表現。預期若美國市場需求下滑10%、20%，將影響全球 PC 出貨量3%、6%。

手機部分，關稅衝擊較大的品牌為蘋果，iPhone 美國市場2024年出貨量約8,000萬支，預期若美國 iPhone 需求下滑10%、20%，將影響全球 iPhone 出貨量3.5%、7%，亦將對蘋果EPS影響3%、6%，但對全球手機出貨影響應小於1%。

伺服器則是需求多半從墨西哥與美國生產基地支應，此次川普政府表示符合 USMCA 的商品將繼續徵收0%的關稅，不符合 USMCA 的商品將徵收25%的關稅。在多家台灣伺服器組裝廠陸續宣布於美國擴大產能後，預期多元產能調度仍是組裝廠商之策略，以因應未來任何變化作調整。以此次新的關稅政策而言，組裝廠商多半可以自墨西哥組裝出口至美國而不受關稅影響，包括鴻海（2317）、緯穎（6669）、緯創（3231）、英業達（2356），但因零組件多半生產自中國、台灣、越南、泰國等地，直接出口至美國組裝仍將受關稅影響成本，惟此關稅應將由終端客戶吸收。

法人指出，美國課徵關稅將全面性的影響電子產品的主要生產基地，預期對 PC 與智慧型手機之不利影響較伺服器顯著，而伺服器屬於剛性需求，且目前主要生產基地墨西哥與美國暫時未受關稅影響。

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