智崴全球市場多元布局 目前關稅政策並無影響

美國針對特定國家的進口關稅政策調整，將對全球依賴出口的企業產生影響。體感遊樂設備龍頭智崴（5263）指出，由於公司多年來的全球市場多元化、產品與服務多樣化以及高毛利率的綜合優勢，在高關稅時代，將比其他國家同業更有市場競爭力。

智崴表示，智崴的體感遊樂設備產品銷售遍及全球20多個國家和地區，包括加拿大、日本、德國、墨西哥、沙烏地阿拉伯等。多元化的市場布局有助於降低對單一市場的依賴，從而減少單一國家政策變動帶來的風險。

此外，美國市場的占比對智崴並不高，根據智崴統計，2023年美國市場佔總營收比例為4%，2024年佔比為1%，就目前市場趨勢，非美國市場，例如中東與亞洲反而有更多機會，整體而言，此次川普關稅政策對智崴影響微小。

然而，全球普遍性高關稅對整體遊樂產業市場仍有影響，各國人民消費成本增高，加速全球市場消費降級趨勢，客戶將轉向採購高性價比的經濟型產品。對此，智崴近兩年來全力拓展的產品多元化政策，能即時滿足市場需求，包含經濟型飛行劇院o-Ride已成功銷售至巴西、日本與加拿大，全新4D體感劇院已銷售至韓國，而今年7月智崴也將推出殺手級的高載量、高性價比飛行劇院產品系列，目標由小至大完整覆蓋所有產品價格帶，鞏固市場高滲透率。

除遊樂設備販售外，智崴能為客戶提供影片拍攝、動畫製作、數位內容授權以及主題設計等的統包式解決方案（Turnkey Solution），透過豐富且多樣化的數位內容帶動設備販售與內容授權市場成長，主題設計團隊更為客戶提供量身打造的場域主題設計方案，擴大單筆銷售金額的成長。

智崴高毛利率的市場優勢，能在這一波關稅大刀中，比其他以美國市場為主的競爭對手有更強的抗打擊能力。智崴以研發與系統整合為核心技術，除關鍵專利技術硬體由台灣製造外，其它硬體會依輸出口地狀況就地採購，加上公司目前成本效率管理上有所成效，在貿易戰中將比競爭者擁有更強的價格優勢。

新關稅政策下，將考驗各個遊樂設備商的經營韌性與多樣性。而休閒遊樂產業是否會因高關稅而產生大衰退？智崴認為，由過去歷史軌跡可見，除了2020新冠疫情阻礙人們活動以外，全球休閒旅遊市場在過去金融危機等事件發生時，負面影響不超過10%，且目前國際主題樂園正擴大軍備競賽，新設備建置的需求強勁。

包含迪士尼未來十年將投入600億美金於主題樂園與郵輪項目，上海與香港迪士尼已於去年8月宣佈擴園計劃，將建置更多新設施；NBC環球集團宣布將於英國興建歐洲首座環球影城；中東地區也積極推進「願景2030」投資休閒娛樂建設。面對疫情後供應商減少，市場需求大於供給的情況，即便有高額關稅挑戰，對智崴2025年的展望，仍是持續穩健成長。公司將持續以多元化的策略、高毛利的產品穩固市場領導地位、拓展全球版圖。