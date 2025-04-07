立凱電技轉授權 ICL 美國首座磷酸鐵鋰試產線 啟用

就在美國總統川普公布全球新關稅政策之際，美國第一座磷酸鐵鋰試產線也宣布正式啟用。由台灣立凱電（5227）技轉與授權給以色列化工集團ICL，其全新的電池材料創新與認證（BMIQ）中心4月1日舉行剪綵啟用儀式；立凱電董事長張聖時指出，這是美國首座此類設施，也是台美在電池材料合作領域邁向領導地位的重要里程碑。

張聖時指出，立凱電於2023年與ICL Group簽署生產授權合約，該合約包括全球生產授權許可和服務，這座磷酸鐵鋰創新中心耗資2000萬美元，位於美國中部密蘇里州聖路易斯市的Carondelet園區，隨著試量產線的落成啟用，也意味著正式打開美國市場；根據ICL最新發布新聞稿指出，這是美國首座此類設施，將推動ICL在電池材料領域的領導地位。

ICL在社群媒體貼文中表示，「這是一個將研發與實際生產結合的場所」，「BMIQ設計目標是加速技術發現，快速提供客戶解決方案，驗證技術可擴展性，並直接支持ICL在北美日益增長的LFP生產。」

ICL表示，BMIQ不僅是座具備一公噸試驗批次能力及完整工藝模擬產線的設施。這是協作工具，能夠發揮人才與夥伴關係的力量，這裡將共同創新，測試新化學技術，如LFMP，並加速將新想法推向市場。

立凱電指出，已成功轉型為鋰智財服務商，專注於授權業務，以應對中國傾銷的挑戰，隨著優化產品和客戶組合，也持續投入研發資源，提升技術能力，擴展至其他電池材料的開發，包括負極材料的量產技術和電解質的改善。