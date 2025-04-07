汎銓美國布局展韌性 避開關稅戰衝擊

美國總統川普關稅戰開打，考驗台廠全球布局韌性。在材料分析（MA）率先完成美國布局的汎銓科科技今日表示，美國雖宣布對台灣徵收32%關稅，但大部分台、美科技業不會因關稅震盪而停止研發腳步，預期國際大廠客戶在台灣依然有足夠的動力跟必要性，持續深耕先進製程，短期內應不會受到這波關稅風潮的顯著衝擊。

此外，近期業界密切討論美國聯邦政府的正式文件《Annex III》，其中一項關鍵條文《 9903.01.34》，載明若某項產品的美國成分（U.S. content）占進口貨品報關價值的20% 以上，即可免除附加關稅，業界解讀其中美國成分（U.S. content）占進口貨品報關價值的20% 以上，應指在美國製造（made in USA），這將加速企業前往美國布局。汎銓美國分公司已在近日進行裝機，預定5月營運，率先卡位美國提升半導體自主比重所帶來設備、和材料及晶片帶來材料分析商機，並在這波全球關稅風暴，逆勢突圖的廠商。

汎銓表示，川普政府掀起的關稅戰，考驗企業全球供應韌性。汎銓因領先同業，率先在美國成立子公司「 MSS USA CORP 」後並取得充足的廠區用地、徵聘在地員工，預計今年5月初開幕，正式啟動材料分析服務。

汎銓超前部署，近日已在美國子公司裝設材料分析關鍵設備DB FIB（雙槍聚焦離子束電子顯微鏡）、TEM（穿透式電子顯微鏡），就近提供先進製程研發與半導體設備材料研發的分析檢測服務客戶。

汎銓進一步指，面對關稅政策所帶來的挑戰，各大半導體設備、材料及製程廠商為規避潛在的進口關稅成本，勢必加速赴美投資設廠。汎銓預估，在地生產需求將帶動材料分析委案，推升汎銓美國子公司成長動能。

另一方面，中國大陸在關稅影響下，預料將更積極推動科技自主與產業升級，預期將有相關補貼與優惠政策推出，以培育本土企業在半導體的研發技術並鞏固生產端的競爭力。汎銓在中國大陸半導體設備、材料、晶圓廠製程建制的研發領域，展現領先的材料分析實力並於2024年取得「高新科技企業」資質，享受稅賦優惠。今年3月份通過處分設備予子公司南京泛銓，增加服務量能，帶動營收貢獻。