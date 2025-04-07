台灣太陽能廠迎海外轉單 中下游電池模組醞釀漲價

台灣太陽能廠迎來海外轉單契機之際，產品報價也傳出「漲聲」。綜合外媒報導，先前緬甸大地震波及鄰近的全球太陽能矽晶圓生產重鎮大陸雲南、四川、內蒙等地，不少矽晶圓產線受損停擺，助漲太陽能矽晶圓價格，業界研判中下游電池模組也將醞釀漲價，讓元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）等台廠報價有撐，營運有望回溫。

緬甸日前發生芮氏規模8.2強震，地震威力不僅重創當地，也影響鄰國部分地區；其中，大陸雲南、四川、內蒙一帶的太陽能矽晶圓廠也遭受波及，造成月產出短少3.5GW（10億瓦）至4GW，導致供貨吃緊，以陸系太陽能巨頭TCL中環為首的數家上游業者均紛紛調漲報價，漲幅約落在5%至7%。

據悉，大陸今年初陸續公告太陽能發電、新能源電價相關規定，若太陽能發電設施在5月31日後併網，將不再享有固定收購電價，回歸市場供需決定價格，引發搶裝潮湧現，加上矽料供應商因「產業自律」，暫無擴產動作，太陽能矽料價格先前已出現逐月上漲走勢，如今緬甸地震效應，再度助漲報價。

業界人士指出，雖然台廠的電池與模組價格因尚有庫存與備料待消化，短期內跟進大漲機率不高，但中長期價格勢必將有所支撐，畢竟上游矽料持續調漲，中下游電池與模組也必須跟著反映成本，推升整體太陽能產業機制朝正向循環發展。