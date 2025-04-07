台灣太陽能廠迎海外轉單 中下游電池模組醞釀漲價

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

台灣太陽能廠迎來海外轉單契機之際，產品報價也傳出「漲聲」。綜合外媒報導，先前緬甸大地震波及鄰近的全球太陽能矽晶圓生產重鎮大陸雲南、四川、內蒙等地，不少矽晶圓產線受損停擺，助漲太陽能矽晶圓價格，業界研判中下游電池模組也將醞釀漲價，讓元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）等台廠報價有撐，營運有望回溫。

緬甸日前發生芮氏規模8.2強震，地震威力不僅重創當地，也影響鄰國部分地區；其中，大陸雲南、四川、內蒙一帶的太陽能矽晶圓廠也遭受波及，造成月產出短少3.5GW（10億瓦）至4GW，導致供貨吃緊，以陸系太陽能巨頭TCL中環為首的數家上游業者均紛紛調漲報價，漲幅約落在5%至7%。

據悉，大陸今年初陸續公告太陽能發電、新能源電價相關規定，若太陽能發電設施在5月31日後併網，將不再享有固定收購電價，回歸市場供需決定價格，引發搶裝潮湧現，加上矽料供應商因「產業自律」，暫無擴產動作，太陽能矽料價格先前已出現逐月上漲走勢，如今緬甸地震效應，再度助漲報價。

業界人士指出，雖然台廠的電池與模組價格因尚有庫存與備料待消化，短期內跟進大漲機率不高，但中長期價格勢必將有所支撐，畢竟上游矽料持續調漲，中下游電池與模組也必須跟著反映成本，推升整體太陽能產業機制朝正向循環發展。

太陽能發電 矽晶圓 電池模組

延伸閱讀

男星才被綁架到緬甸脫逃！上節目竟要演「隨時被撕票」

台東市區65處公車站牌裝太陽能燈 提升候車安全

緬甸強震慈濟志工團隊進駐 物資送入重災區

DeepSeek進入緬甸災區！僅7小時開發出翻譯系統 第一線救災人員配備使用中

相關新聞

川普對等關稅 晶片業：「最擔心狀況來了」終端買氣勢必受挫

美國總統川普對全球祭出對等關稅，晶片業者不諱言：「最擔心的狀況還是來了」，即便半導體目前仍未在最新關稅政策適用範圍，但全...

關稅大戰 開出人道走廊 晶圓一哥美廠產能搶手

美國目前為全球最大高階智慧手機、PC與伺服器市場，隨川普政府築起關稅壁壘，供應鏈走向美國製造已是必然趨勢。業界人士認為，...

關稅大戰 開出人道走廊 國巨、台達電也是神隊友

美國總統川普「關（稅）」大刀一揮，美國製造勢在必行，電源龍頭台達電近年積極擴大美國投資，被動元件大廠國巨則有旗下基美（K...

川普關稅政策 晶片業價跌量縮 山雨欲來

半導體暫時不在美國新一波關稅政策的暴風圈內，還不會被直接課稅，但部分相關IC設計業者已經感受到「山雨欲來風滿樓」的氣氛，...

川普對東南亞國家祭超高關稅 太陽能突圍有望迎接轉單

美中貿易關稅戰火日益猛烈，川普政府對越南、泰國等東南亞國家祭出超高關稅，重創原本透過東南亞國家「洗產地」的大陸太陽能廠，...

台灣太陽能廠迎海外轉單 中下游電池模組醞釀漲價

台灣太陽能廠迎來海外轉單契機之際，產品報價也傳出「漲聲」。綜合外媒報導，先前緬甸大地震波及鄰近的全球太陽能矽晶圓生產重鎮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。