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川普對東南亞國家祭超高關稅 太陽能突圍有望迎接轉單

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
美中貿易關稅戰火日益猛烈，川普政府對越南、泰國等東南亞國家祭出超高關稅，重創原本透過東南亞國家「洗產地」的大陸太陽能廠。聯合報系資料照
美中貿易關稅戰火日益猛烈，川普政府對越南、泰國等東南亞國家祭出超高關稅，重創原本透過東南亞國家「洗產地」的大陸太陽能廠。聯合報系資料照

美中貿易關稅戰火日益猛烈，川普政府對越南、泰國等東南亞國家祭出超高關稅，重創原本透過東南亞國家「洗產地」的大陸太陽能廠，即便台灣太陽能廠產品輸美也會被課關稅，但稅率仍低於陸企，台廠外銷價格有望與陸廠拉近，元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）後續轉單效益可期。

業界指出，大陸與台灣分居全球前二大太陽能模組生產地，屬於直接競爭關係，先前陸企透過繞道東南亞洗產地等方式規避美國高關稅，使得台灣太陽能廠外銷動能受阻，只能把重點放在台灣內市場。隨著東南亞主要國家都被川普政府課徵高關稅，重擊陸企洗產地策略，讓台灣太陽能業外銷美國迎來新契機。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

業界分析，近年美國政府積極防堵大陸太陽能廠透過洗產地的產品輸美，不少陸企紛紛關閉或縮減東南亞產線，如今川普再揮下「大關（稅）刀」，讓大陸太陽能產品銷美更加困難重重。

目前全球太陽能市場，僅剩中國大陸與台灣具備完整的產業供應鏈，一旦大陸太陽能廠在美國市場的價格優勢不在，台廠很有機會獲得美國客戶大單，並藉此在國際市場再次活躍。

目前國內太陽能廠元晶、茂迪均已積極布局海外市場，初步鎖定美國、日本、歐洲等地區，預料今年外銷比重有望大幅提升，甚至超越內銷比重，這也是台廠自2018年以來，從原先偏重內需市場的核心策略，再次轉向海外市場的新拐點。

業界人士指出，現階段美國市場當地的模組產能約100GW（10億瓦），但電池產能僅不到50GW，因此高達50GW的供應缺口，過去多透過引進東南亞產品填補。

隨著美國政府全力防堵陸企洗產地，加上對大陸課以高關稅，台廠有望迎接轉單商機。

就台灣太陽能業者來看，元晶去年海外銷售電池營收占比約一成，主要來自美國市場，預估今年電池外銷比重有望拉高到五成，以美國為主。

模組方面，今年外銷目標比重則是10至15%，並以日本為主，期盼透過強化海外布局，挹注公司營運成長動能向上。

太陽能 東南亞 美國

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