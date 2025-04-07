川普關稅政策 晶片業價跌量縮 山雨欲來

半導體暫時不在美國新一波關稅政策的暴風圈內，還不會被直接課稅，但部分相關IC設計業者已經感受到「山雨欲來風滿樓」的氣氛，最怕客戶開口要求在價格上「共體時艱」，給予價格折讓，在買氣受挫之際若還要被客戶砍價，無異是雙重夾擊的險境。

業者坦言，下游客戶端，還有客戶的客戶，正面臨美國新一波關稅政策帶來的成本上漲壓力，即使不挑明著要求上游供應鏈分攤關稅，接下來也可能在每次產品議價時要求更大幅度的降價，成為另一個變因。

外界認為，後續要觀察，IC設計廠是否也會轉頭要求產能利用率沒那麼高的晶圓代工廠跟著共體時艱。一旦產業鏈內形成彼此「共體時艱」的氛圍，大家在面對關稅戰衝擊買氣導致出貨下滑，還得面對產品價格調降的壓力，「價跌量縮」恐成為晶片業短期最嚴厲的挑戰。