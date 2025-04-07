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關稅大戰 開出人道走廊 國巨、台達電也是神隊友

經濟日報／ 記者陳昱翔李孟珊林薏茹／台北報導

美國總統川普「關（稅）」大刀一揮，美國製造勢在必行，電源龍頭台達電（2308）近年積極擴大美國投資，被動元件大廠國巨（2327）則有旗下基美（KEMET）就近支援，都將成為科技業提高美製產品比重的「神隊友」。

台達電美國業務占整體營收超過三分之一，因此近年來加大對美國投資力道，2022年宣布斥資3,500萬美元（約新台幣逾10億元）購入美國德州Plano土地及廠房，2023年因應下游車廠客戶需求，又在底特律購置5英畝的土地及辦公室，2024年再斥資2.05億美元興建F2廠與辦公大樓，在美布局力道越來越大。

國巨則於2018年、2020年分別合併普思（Pulse）、基美（KEMET），二家公司原總部均在美國，都能在美國出貨，就近供應客戶需求。國巨董事長陳泰銘預期，關稅對公司影響輕微。

業界傳出，國巨集團對供應鏈發出漲價通知信，內容為6月1日調高發展AI必備的被動元件鉭電容報價，漲幅達雙位數百分比以上。

法人指出，國巨是全球最大晶片電阻、鉭電容，以及第三大MLCC和電感製造商，在AI時代拔得頭籌，旗下基美在全球鉭電容市占超過四成，具有絕對話語權，如今不僅享有漲價效益，也搭上美國製造順風車。

台達電 國巨 美國

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