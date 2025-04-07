關稅大戰 開出人道走廊 晶圓一哥美廠產能搶手

美國目前為全球最大高階智慧手機、PC與伺服器市場，隨川普政府築起關稅壁壘，供應鏈走向美國製造已是必然趨勢。業界人士認為，未來台積電（2330）美國亞利桑那州新廠產能將成大廠「必爭之地」，爭奪料源競爭只會更加激烈，從手機、PC再到伺服器鏈，搶關鍵晶片產能之戰正一觸即發。

從各產品類別來看，就PC市場方面，據研調機構Canalys統計，去年美國市場PC出貨量達6,921萬台，年增5.2%，為全球最大PC市場；反觀中國大陸PC市場出貨量為3,970萬台，年減4%。

智慧機方面，研調機構Counterpoint Research報告指出，2024年美國是全球高階智慧手機最大市場，2024年市占率達25%，需求最大宗來自蘋果iPhone與三星Galaxy S及Galaxy Z系列手機。

伺服器方面，美國擁有四大雲端服務供應商（CSP），更無庸置疑是全球最大伺服器市場。

台積電美國亞利桑那州第一座廠2024年第4季量產4奈米製程，今年全面進入量產。業界人士指出，半導體先進製程建置並非一年半載就能完成，台積電亞利桑那廠第一座廠產能仍遠不能滿足既有客戶需求，更遑論後續因美國製造議題衍生的龐大晶片需求訂單，未來供應鏈將面臨搶產能大戰，競爭只會愈來愈激烈。