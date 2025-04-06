川普關稅政策 力積電董事長黃崇仁：對台灣傳產衝擊很大

美國總統川普日前宣布對台灣課徵32%關稅，其中半導體等項目暫時未納入，對此，力積電（6770）董事長黃崇仁表示，以成熟製程為主的力積電來說，因為產品並沒有直接出貨到美國，所以不太會有影響，但從台灣產業角度來看，對傳產衝擊很可觀，下游ODM／OEM製造業者同樣面臨嚴峻挑戰，惟還是有部份價格轉嫁的能力，強調政府需要和產業思考因應的解方。

黃崇仁指出，就宏觀面來看，現階段暫時對台灣的半導體業影響不大，可是還是要持續觀察，而力積電聚焦在成熟製程，以消費性電子產品居多，在沒有直接銷售去美國的狀態下，對於此次關稅，力積電不太會受到影響。

黃崇仁進一步說，但是以本來毛利就不高、人口就業程度也高的傳產部分，打擊就會很大，因為不是每個傳產業者都可以去美國設廠，至於下游ODM／OEM製造廠商，還是有能力或是機會到美國設廠，相對上能緩解某部分的壓力，另外，也具備價格轉嫁的能力，不過直言確實「絕對壓力」是大的。

提及外界關注，川普此一策略會不會加速台灣半導體業者去美國設廠？黃崇仁回應不會，因為除了具備訂價權的台積電（2330）外，其他業者在成本太高的狀態下，不大有機會去美國設廠。

論及這一波中小型電子業是否面臨倒閉潮？黃崇仁認為，還是要看每個公司主要銷售的市場，當前會出貨到美國的業者，以伺服器、AI等產品的企業為主，仍有價格轉嫁能力，所以不太會有大量倒閉的狀況，反而美國企業會受到很大影響。

黃崇仁分析，美國總統川普的關稅政策是雙面刃，當他企圖跟全世界收取6-7,000億美元的關稅時，考量的是可以降低國債，惟最後可能導致通膨，最終是美國的老百姓負擔最多，進而對明年美國2026年期中選舉會是不利的。總結來說，黃崇仁認為，川普的關稅政策延續性是值得觀察和思考的。