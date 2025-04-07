因緬震減產 電池模組看漲 助攻台鏈獲利

外電報導，近期中國大陸雲南、四川、內蒙等地的太陽能矽晶圓廠，因受緬甸大地震影響，不少產線出現受損、停擺，並進入檢修狀態，推升太陽能矽晶片報價開始上漲，預料中下游電池模組也將醞釀漲價，而元晶、茂迪、聯合再生、安集等四大台系模組廠也因價格有撐，營運有望回溫。

緬甸日前發生規模七點九強震，地震威力不僅重創當地，同時也連影響鄰國部分地區；其中雲南、四川、內蒙一帶的太陽能矽晶圓廠也遭受波及，造成月產出短少三點五至四GW，引發供貨吃緊，以陸系太陽能巨頭TCL中環為首的數家上游業者均紛紛調漲報價，漲幅約落在百分之五至七。

據悉，大陸今年初陸續公告太陽能發電、新能源電價相關規定，若太陽能發電設施在五月卅一日後併網，將不再享有固定收購電價，回歸市場供需決定價格，因此引發搶裝潮湧現，加上矽料供應商因「產業自律」，暫無擴產動作，因此讓近期太陽能矽料價格逐月上漲，如今緬甸地震來攪局，不僅讓市場供需更吃緊，漲勢也加劇。

台廠方面，業界人士指出，雖然台廠電池與模組價格還有庫存與備料，短期跟進大漲的機率不高，但中長期價格勢必有所支撐，畢竟上游矽料若持續調漲，中下游的電池與模組也必須跟著反映成本，獲利空間可望出現。

業界人士表示，中國大陸在「五三一新政」公布後，搶裝潮湧現已帶動當地太陽能產業逐步回春，而台灣近期不少光電案場的施工許可證也陸續發放，兩岸光電需求同步回暖，對低迷許久的太陽能業者將注入一股暖流。