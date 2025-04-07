聽新聞
0:00 / 0:00

因緬震減產 電池模組看漲 助攻台鏈獲利

聯合報／ 記者陳昱翔／台北報導

外電報導，近期中國大陸雲南、四川、內蒙等地的太陽能矽晶圓廠，因受緬甸地震影響，不少產線出現受損、停擺，並進入檢修狀態，推升太陽能矽晶片報價開始上漲，預料中下游電池模組也將醞釀漲價，而元晶、茂迪、聯合再生、安集等四大台系模組廠也因價格有撐，營運有望回溫。

緬甸日前發生規模七點九強震，地震威力不僅重創當地，同時也連影響鄰國部分地區；其中雲南、四川、內蒙一帶的太陽能矽晶圓廠也遭受波及，造成月產出短少三點五至四GW，引發供貨吃緊，以陸系太陽能巨頭TCL中環為首的數家上游業者均紛紛調漲報價，漲幅約落在百分之五至七。

據悉，大陸今年初陸續公告太陽能發電、新能源電價相關規定，若太陽能發電設施在五月卅一日後併網，將不再享有固定收購電價，回歸市場供需決定價格，因此引發搶裝潮湧現，加上矽料供應商因「產業自律」，暫無擴產動作，因此讓近期太陽能矽料價格逐月上漲，如今緬甸地震來攪局，不僅讓市場供需更吃緊，漲勢也加劇。

台廠方面，業界人士指出，雖然台廠電池與模組價格還有庫存與備料，短期跟進大漲的機率不高，但中長期價格勢必有所支撐，畢竟上游矽料若持續調漲，中下游的電池與模組也必須跟著反映成本，獲利空間可望出現。

業界人士表示，中國大陸在「五三一新政」公布後，搶裝潮湧現已帶動當地太陽能產業逐步回春，而台灣近期不少光電案場的施工許可證也陸續發放，兩岸光電需求同步回暖，對低迷許久的太陽能業者將注入一股暖流。

地震 緬甸 電價

延伸閱讀

男星才被綁架到緬甸脫逃！上節目竟要演「隨時被撕票」

台東市區65處公車站牌裝太陽能燈 提升候車安全

緬甸強震慈濟志工團隊進駐 物資送入重災區

DeepSeek進入緬甸災區！僅7小時開發出翻譯系統 第一線救災人員配備使用中

相關新聞

川普關稅政策 力積電董事長黃崇仁：對台灣傳產衝擊很大

美國總統川普日前宣布對台灣課徵32%關稅，其中半導體等項目暫時未納入，對此，力積電（6770）董事長黃崇仁表示，以成熟製...

因緬震減產 電池模組看漲 助攻台鏈獲利

外電報導，近期中國大陸雲南、四川、內蒙等地的太陽能矽晶圓廠，因受緬甸大地震影響，不少產線出現受損、停擺，並進入檢修狀態，...

台廠及時雨！「美國原產成分20%」成關稅逃生門檻 3大鏈等有望受惠

美國總統川普宣布開徵對等關稅震撼全球，不過根據美國聯邦政府文件中的9903.01.34（以下簡稱US Content r...

央行打炒房 房仲：Q4交易恐創新低

針對房價未來走勢，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，長期來看，若供應量相對穩定，需求持續減少，價格可能會有所調整。...

蘋果財報未明說的2件事 庫克賣關子的AI應用 今年看得到嗎？

蘋果在台北時間2日凌晨公布財報，優於預期的營收與獲利光環，卻因大中華區表現不佳、年減近13%而失色不少。這也解釋了為何去年第4季iPhone明明穩居中國大陸手機市場龍頭地位，卻罕見的在今年初推出迎新春限時優惠，展開大降價。

「無人車滿街跑」 6G時代來臨 你的生活會有什麼不同？

科技始終於人性，科技也讓人類生活更為智慧與便利，而通訊技術發展更是推動科技產業的一大關鍵，4G時代讓人們使用的終端設備走向智慧化；5G時代讓醫療、製造、零售等各行各業產業走向數位轉型。展望6G技術，雖然6G初版標準要到2030年才會初定，但對於6G改變人類生活的各種想像已經展開。 想像一下，2030年到2040年，人類可能過著什麼樣的生活？無人車、無人機將滿路、滿天跑，人人身上都配戴一個AI助理，智慧機器人在醫療、教室、工廠、餐廳甚至家庭中都扮演關鍵角色。 ※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結；未經授權，請勿複製轉貼文章內容

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。