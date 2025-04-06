美國關稅影響 牧德喊「直接風險不大」：未嘗不是契機

針對美國新一波關稅政策的影響，牧德（3563）於今(6)日晚間表示，業務訂單部分，沒有直接受到關稅衝擊。

牧德指出，有鑑於美國即將實施對等關稅，針對業務訂單、供應鏈、生產成本及財務資金等風險，進行相關盤點及檢視。在業務訂單部分，沒有直接受到關稅衝擊，因為公司的PCB設備訂單集中於亞洲國家，只有3%輸出美國，且已完成首批出貨，其輸美訂單都採FOB交易條件，無任何關稅加增問題；而半導體設備全是亞洲的訂單。此外，因接單均來自體質優良的大型客戶，其財務狀況相對的穩健，呆帳風險也相對降低。

同時，牧德提到，關於對生產製造成本的影響也有限，因為美國品牌的零組件主要是工業電腦，若其價格有不合理調漲，已備有替代商品可隨時取代，其他美製零件總價低於總成本0.2%。至於中國對美加增34%關稅的影響，也進行完整中國製零件供應鏈體系盤點，因中國製零件很少使用美製電子零部件，應不至於造成斷鏈，且漲價的主觀因素不大。

至於公司財務資金部分，牧德強調，目前無任何長期及短期借款，其負債比約15%，資金水位充裕穩健。進一步考慮到中國大陸萬一也對台灣同樣採取增加關稅時的衝擊，相關風險控管早在三年前已著手防範。目前該公司在昆山設有生產基地，當地供應鏈及生產準備已布建完成。另外，泰國廠房也已取得，必要時亦可從泰國對大陸出口。

牧德指出，基本上這次世界性關稅對其造成的直接風險不大，不過間接性風險如全面性物價上漲，甚至因經濟衰退造成市場萎縮，還需密切觀察與適時調整。 且這波關稅衝擊，勢必會削弱或淘汰不少競爭對手，未嘗不是契機，該公司不排除在適當時機，審慎進行有互補綜效的投資或併購，以擴大營運規模及市占率。