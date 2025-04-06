AI時代資料是黑金 數發部擬提AI-Ready Data指引

台灣力拚主權AI，資料是其中關鍵，數發部正研擬促進資料創新利用發展條例草案，也規劃今年提出「AI-Ready Data指引」，以行政指引方式，鼓勵公部門與產業界提升資料品質，有助於未來訓練AI模型與應用。

數發部長黃彥男強調，資料就是現在的黑金，各產業AI應用都非常需要資料。由於AI訓練需要高品質資料，數位發展部正研擬促進資料創新利用發展條例草案，這項草案牽涉許多部會，已經陸續徵詢部會與產業界意見，近期可望對外預告。

數發部說明，台灣推動開放資料（Open Data）多年，基本上屬於公共財，大家都可使用，但如果是產業資料庫這類則屬於共享資料，有可能有償、也可能無償。AI基本法先前預告也提到資料開放、共享資料、資料再利用等概念，促進資料創新利用發展條例草案希望在這幾類領域都有所著墨。

數發部官員說明，草案希望鼓勵公部門或是產業界的資料提升資料品質，達到AI-Ready Data狀態，簡單說，目標就是讓資料可以有效率地讓AI快速運用。

數發部官員說，不管促進資料創新利用發展條例草案立法進度為何，今年希望先提出「AI-Ready Data詮釋資料框架指標」指引，屬於參考準則，讓外界了解什麼樣的資料AI比較好使用，需要符合哪些資料標準與格式，國際上目前也有很多不同標準，希望把標準盡快引入國內。

根據數發部的初步規劃，促進資料創新利用發展條例草案條文內容包含不管是政府開放資料還是共享資料，如果是為了公益，在規費上可以不收費或減免收費等，另外也明定政府公務人員資料開放免責條件，不會讓公務員因資料品質有過多法律負擔，也希望政府可以設立資料創新實驗環境，跟民間一起做創新應用，並鼓勵公務機關開放資料給AI做研究等。

至於草案是否會涉及業界提供資料的收費方式等，數發部說明，草案主要是打造出比較好的資料生態系，資料如今存在於農業、工具機等各式產業中，有些是業者投入重本蒐集、甚至很多是營業秘密，因此業者要提供資料給誰使用、怎麼定價等，還是回歸市場機制，由業者定價。