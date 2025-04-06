大立光月增3% 本月看淡 法人關注應對美關稅戰策略

鏡頭大廠大立光（3008）昨（5）日公告3月營收48.93億元，較上月成長3.3%，較去年同期成長41.7%。展望未來，大立光指出，4月客戶拉貨力道將較3月下滑。

大立光營收 大立光今年第1季合併營收145.79億元，季減19.4%、年增28.8%。根據大立光統計，3月出貨產品結構中，以1,000萬畫素以上產品居多數，約占60至70%，800萬畫素產品占比0至10%，2,000萬畫素以上產品占比20至30%，低於500萬畫素產品占比為10至20%。

大立光預計4月10日召開第1季法說會，將報告首季營運，也將針對第2季釋出全新展望。法人指出，本次大立光法說會將聚焦鏡頭技術趨勢、產能規劃及AI機器人布局等三大面向，同時也將關注大立光在美國總統川普發動關稅戰後，有何因應措施與布局。

針對未來智慧手機規格升級進展，大立光董事長林恩平曾說，AI手機、折疊手機及薄形手機開案量都有增加，其中AI手機帶動前鏡頭走向Under Display（營幕下相機）趨勢，鏡頭壓低且光圈放大，薄形及折疊手機目前都已在銷售中，對公司附加價值較高。

除手機鏡頭，林恩平日前證實，人型機器人已送出產品並通過驗證，目前不只一家客戶，至於工業機器手臂正設計中。林恩平表示，機器人、機器視覺等應用多以5P（五片塑膠鏡片）為主，規格沒有手機高，但人形機器人有加防撞、夜視等需求，目前大立光已參與其中，且不只一家客戶。

據悉，未來大立光將以模組方式出貨，目前正測試後段軟體中，至於工業機器手臂也正設計中，因為沒有觸覺，對同軸度要求高，這與後段軟體關聯度高。

此外，近期市場傳出蘋果新款Apple Watch將首度導入鏡頭，有助大立光業績看俏，外界預期，若Apple Watch開始搭載鏡頭，將為蘋果主力鏡頭供應商大立光、玉晶光增添新出海口，訂單加分。

外電消息指出，蘋果正考慮在Apple Watch標準款和Ultra款加裝攝影鏡頭，兩種表款可能是在顯示螢幕內部置放前置鏡頭，Ultra版本可能在側邊有鏡頭，裝在靠近表冠和按鈕位置，最快2027年問世。