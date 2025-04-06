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鴻海寫最強3月、Q1營收 本季營運向上…關注關稅對全球政經影響

經濟日報／ 記者蕭君暉陳昱翔／台北報導
鴻海董事長劉揚偉。 記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉。 記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）昨（5）日公布3月營收5,521.25億元，月增0.1%，年增23.3%，歷年同期最高。今年第1季營收1.64兆元，季減22.9%，年增24.2%，也是歷年同期最高。

展望第2季，鴻海表示，雲端網路產品將保持成長趨勢，唯仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期。以目前能見度來看，預估第2季營運展望呈現季增、年增表現，但仍需關注全球政經局勢變化的影響。

針對關稅問題，鴻海董事長劉揚偉之前表示，對集團來說，製造業不是在這裡生產，就是在那裡生產，差別不大，比較令人擔心的是，一旦課徵關稅，是否影響到後續景氣，還要觀察。

鴻海營收
鴻海營收

鴻海目前主要AI伺服器生產基地包括墨西哥、美國、台灣與越南等地。由於墨西哥並不在川普對等關稅名單中，美國對墨西哥是啟動對鋼鐵、鋁和汽車產業課徵25%關稅，因此在墨西哥生產的AI伺服器目前還不受影響，使得鴻海在墨西哥生產壓力大減，未來是否加大在墨西哥AI伺服器產能，以避開關稅干擾，值得觀察。

鴻海今年3月營收月增0.1%。其中雲端網路產品類別、元件及其他產品類別、電腦終端產品類別與上月相比強勁成長，主要受惠AI雲端產品強勁動能及新產品上市拉貨動能。至於消費智能產品類別則呈現衰退，主因上個月客戶新品上市拉貨動能較大，基期較高。

至於3月營收年增23.3%。其中電腦終端產品類別、雲端網路產品類別、元件及其他產品類別與去年同期相比強勁成長，主要受惠AI雲端產品拉貨動能強、零組件與車用業務出貨增加、新產品上市拉貨動能大。至於消費智能產品類別略為衰退，因拉貨動能保守。

鴻海今年第1季營收1.64兆元，季減22.9%，年增24.2%。其中雲端網路產品類別、元件及其他產品類別、電腦終端產品類別與去年同期相比強勁成長，消費智能產品類別表現持平。

鴻海2024年產品占營收比重，分別為消費智能產品占46%（2023年為54%）、雲端網路產品占30%（2023年為22%）、電腦終端產品占18%（2023年為18%）、元件其他產品為6%（2023年為6%）。

雲端 鴻海

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