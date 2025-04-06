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微軟發表AI助理升級版

聯合報／ 編譯湯淑君／綜合外電

微軟公司發表人工智慧（ＡＩ）助理「Copilot」的升級版，可記憶使用者的喜好進而付諸行動，力圖以客製化功能鞏固ＡＩ領先地位，並且挑戰競爭對手Google、亞馬遜的ＡＩ加持版數位助理產品。

微軟四日慶祝成立五十周年，出席盛會的包括公司創辦人蓋茲和前執行長鮑默爾。會中微軟宣布將推出「Copilot」個人化版本，具備「記憶」功能，且能回想起重要細節，像是家人的生日和嗜好。

微軟消費者ＡＩ部門執行長蘇萊曼向與會者展示新款「Copilot」的一些本領，例如記錄使用者飲食、看電影或昔日度假的偏好，然後自行上網訂座、訂票、預約或選購商品。他說：「現在，Copilot能夠做名符其實的事情。」但他強調，新ＡＩ功能的控制權仍掌握在使用者手中。

蘇萊曼曾參與創辦Google DeepMind部門，一年多前加入微軟。「Copilot」功能升級不僅象徵微軟消費者ＡＩ技術大躍進，也凸顯微軟調整策略、降低對OpenAI的依賴。

蘇萊曼曾表示，要打造一個不只會閒聊的聊天機器人，需要具備順應使用者喜好和需求調整的能力。他預期，更先進、個人化的ＡＩ將永遠改變電腦使用方式。

各家數位助理紛紛加入ＡＩ驅動的個人化功能，以提供更符合用戶需求的服務。Google的「Gemini」數位助理將能援引用戶過往搜尋記錄，OpenAI用戶可把個人興趣和偏好加入ChatGPT，亞馬遜的Alexa+則可參考用戶先前的購物和影片串流紀錄。

微軟正設法運用AI重塑形象，扭轉在消費者市場占有率落後蘋果、亞馬遜和Google的劣勢。而微軟強化自家消費者AI技術，也反映與OpenAI的關係漸行漸遠。

使用者 消費者

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