Q1營收穩 鴻海、大立光關注變局

鴻海、大立光昨公布第一季營收，鴻海第一季營收一點六四兆元，年增百分之二十四點二，是歷年同期新高，大立光第一季合併營收一四五點七九億元，年增百分之二十八點八。由於鴻海、大立光均為蘋果供應鏈重要指標，這也讓外界格外關注鴻海、大立光在美國總統川普發動關稅戰後，有何因應措施與布局。

展望第二季，鴻海表示，雲端網路產品將保持成長趨勢，唯仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期。以目前能見度來看，預估第二季營運展望呈現季增、年增表現，但仍需關注全球政經局勢變化的影響。

針對關稅問題，鴻海董事長劉揚偉之前表示，對集團來說，製造業不是在這裡生產，就是在哪裡生產，差別不大，較令人擔心的是，一旦課徵關稅，是否影響後續景氣，還要觀察。

鴻海目前主要ＡＩ（人工智慧）伺服器生產基地包括墨西哥、美國、台灣與越南等地。由於墨西哥並不在川普對等關稅名單中，美國對墨西哥是啟動對鋼鐵、鋁和汽車產業課徵百分之二十五關稅，因此在墨西哥生產的ＡＩ伺服器目前還不受影響，使得鴻海在墨西哥生產壓力大減，未來是否加大在墨西哥ＡＩ伺服器產能，以避開關稅干擾，值得觀察。

大立光預計四月十日召開第一季法說會，將報告首季營運，也將針對第二季釋出全新展望。法人指出，本次大立光法說會將聚焦鏡頭技術趨勢、產能規劃及ＡＩ機器人布局等三大面向，同時也將關注大立光在美國總統川普發動關稅戰後的措施與布局。

針對未來智慧手機規格升級進展，大立光執行長林恩平曾說，ＡＩ手機、折疊手機及薄形手機開案量都有增加。林恩平日前證實，人型機器人已送出產品並通過驗證，目前不只一家客戶，至於工業機器手臂正設計中。

林恩平表示，機器人、機器視覺等應用多以5Ｐ（五片塑膠鏡片）為主，規格沒有手機高，但人形機器人有加防撞、夜視等需求，目前大立光已參與其中，且不只一家客戶。據悉，未來大立光將以模組方式出貨，目前正測試後段軟體中，至於工業機器手臂也正設計中，因為沒有觸覺，對同軸度要求高，這與後段軟體關聯度高。