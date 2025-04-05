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大立光營收／3月48.93億元 業績雙率雙增

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

大立光（3008）5日公告3月營收48.93億元，較上月營收成長3%，較去年同期成長42%；累計第1季合併營收145.79億元，較去年同期成長29%。

大立光第1季法說會預計在4月10日召開，除將報告首季營運外，也將針對第2季釋出全新展望；法人指出，法說會將聚焦鏡頭技術趨勢、產能規劃以及AI機器人布局等三大面向。

針對2025年智慧手機規格升級進展，大立光執行長林恩平曾說，AI手機、折疊手機及薄形手機的開案量都有增加，其中，AI手機帶動前鏡頭走向Under Display（營幕下相機）趨勢，鏡頭壓低、且光圈放大，但今年不會kick off，薄形及折疊手機目前都已在銷售中，這兩種挑戰較大，對我們附加價值也較高，折疊手機的鏡片數不多，但設計比較刁鑽。

手機鏡頭之外，林恩平日前也證實，人型機器人已送出產品並通過驗證，目前不只一家客戶，至於工業機器手臂正設計中。對此，林恩平表示，機器人、機器視覺等應用多以5P（五片塑膠鏡片）為主，規格沒有手機高，但人形機器人有加防撞、夜視等需求，目前大立光已參與其中，且不只一家客戶。

據悉，未來大立光將以模組方式出貨，目前正在測試後段軟體中，至於工業機器手臂也正設計中，因為沒有觸覺，對同軸度要求高，這與後段軟體關聯度高。

大立光 手機鏡頭 折疊手機

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