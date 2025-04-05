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躋身高薪之列 商研院推出「AI 提示工程師」課程

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
商研院數位創新學院推出「AI提示工程師：開啟智慧未來的專業之路」課程，以系統化教學，帶您從基礎到高階，全面掌握AI提示工程的精髓，4月18日前報名，享限時早鳥優惠。 圖／商研院提供
商研院數位創新學院推出「AI提示工程師：開啟智慧未來的專業之路」課程，以系統化教學，帶您從基礎到高階，全面掌握AI提示工程的精髓，4月18日前報名，享限時早鳥優惠。 圖／商研院提供

AI技術浪潮席捲全球之際，大型語言模型如ChatGPT的誕生，開啟了「AI提示工程師」這個前所未有的新興職業。想掌握與未來對話的關鍵能力？商研院數位創新學院推出「AI提示工程師：開啟智慧未來的專業之路」課程，以系統化教學，帶您從基礎到高階，全面掌握AI提示工程的精髓，4月18日前報名，享限時早鳥優惠。

商研院表示，國際科技巨頭如Google投資的Anthropic，以高達33.5萬美元（約新台幣1,000萬元）的年薪，重金禮聘AI提示工程師，凸顯了市場對此領域專業人才的迫切需求。這股熱潮也迅速席捲台灣，多家新創公司開出百萬年薪，積極培育在地AI菁英。

商研院還提到，AI提示工程師的工作核心，在於設計並優化AI模型的輸入指令，以獲得最佳的輸出結果。這不僅需要對AI運作有深刻的理解，更要精通多元的提示技巧與策略，方能應對複雜多變的應用場景。

商研院指出，「AI提示工程師：開啟智慧未來的專業之路」課程，將於4月28日至30日平日白天開課。課程內容涵蓋基礎概念、進階技巧、策略制定及跨領域應用，透過系統化教學，引領學員深入探索AI提示工程的奧秘，為職涯發展奠定堅實基礎。4月18日前報名享早鳥優惠，詳細課程資訊請參考課程網址(https://reurl.cc/xNODbz)，或可電洽：(02)7707-4975，訓練總監：傅小姐。

AI 工程師

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