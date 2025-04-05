美科技網站：台積、英特爾合資新公司

美國科技新聞網站The Information 四日報導，在美國白宮與商務部的施壓下，台積電已與英特爾達成初步協議，將成立一家合資企業，經營英特爾在美國的部分晶圓廠，將取得新公司的百分之二十股權，雖可能幫助英特爾在先進製程站穩腳跟，卻有助給予台灣政府更多協商籌碼。

共享先進製程 台積可獲兩成股權

報導引述知情人士指出，根據協議，台積電可能與英特爾共享一些晶片製造方法，同時訓練英特爾人員，藉以取得新公司百分之二十的股權，而非出資。目前還不清楚其他百分之八十股權的持有人，也還不清楚這家新公司的資金來源，討論還在進行中，還沒有敲定最終協議。

知情人士說，川普政府啟動這項英特爾與台積電的協商，是為了重振英特爾命運，同時台積電也正在抵禦華府的其他問題，例如商務部持續調查台積電不慎為華為生產先進晶片，是否違反美國的出口規範，白宮與商務部已持續施壓台積電和英特爾達成協議，以化解英特爾的長期危機，而促成協商的商務部官員，支持這項初步協議。

報導指出，這項合資公司提議可望幫助台積電實質貶抑一大競爭對手，也可能讓台灣政府在與川普政府協商關稅時，擁有更多籌碼。這項協議也有助改善英特爾晶圓廠的製造專業，在先進製程站穩腳跟。

知情人士說，這項討論已停擺好幾個月，因為英特爾在前執行長基辛格閃電退休後，始終尋覓不到舵手，三月才延攬陳立武出任。消息人士說，陳立武鼓吹出售晶圓代工事業。

憂裁員賣設備 傳英特爾主管抗拒

不過，部分英特爾主管依然抗拒，擔心與台積電的協議可能對英特爾自有晶片製造技術，造成不可挽回的擾亂，也可能使英特爾廣泛裁員。

其中一個最迫切的問題，就是台積電與英特爾確切要如何合作，因為雙方採用不同的生產機器型號與原料，若主要採用台積電的方法，可能迫使英特爾汰除多數設備，相當於把部分事業賣給台積電。若台積電參與英特爾晶圓廠的營運，英特爾可能必須考慮大砍半導體工程師，並調整設備採購策略，可能賣掉一些最昂貴的機器。

英特爾與台積電都拒絕評論，白宮和商務部則未回應置評請求。