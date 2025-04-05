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美中關稅報復 美股道瓊再崩2200點、那指大跌5.8%進入熊市

專家解讀台積電救援英特爾 無法承受之重

經濟日報／ 記者葉卉軒李孟珊／台北報導

英特爾台積電（2330）合資達成初步協議的消息再起，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真昨（4）日表示，台積電救援英特爾，不論是對台積電或是台灣半導體業，將是「無法承受之重」，美國總統川普正對台積電施展連環計。

劉佩真示警，合資過程中台積電的關鍵技術機密是否能完全不外洩充滿風險，扶植競爭對手中長期會有搶自家訂單的挑戰，甚至目前台積電全球設廠多線並進，包括台灣擴產、赴美投資共計1,650億美元、日本與德國需如期建廠，再加上經營英特爾晶圓製造事業，恐讓台積電疲於奔命。

劉佩真還提到，若台積電搶救英特爾的消息屬實，背後勢必承受產業競爭外相當大的壓力，例如美國以反壟斷的議題威嚇，或是美方以控制全球半導體先進製程設備、EDA、核心關鍵晶片等生產要素。

劉佩真更提醒，若再鏈結美方認定AI已是各國重要戰略物資，且要將晶片製造全部移回美國，藉此穩固美國在AI世代全球霸權的地位，則可相當清楚美方的戰略，「完全掌控」台積電將是重要的環節之一。

產業界擔心，一旦台積電與英特爾合作計畫成真，可能削弱台灣在半導體領域的量能。最好的方式是台積電能以技術取得股權，合資廠專門生產英特爾的IC。

業界指出，台積以集中式、高效率製造體系為優勢，若部分製造責任移轉至美國合資廠，可能導致產能分散化，與台灣本土供應鏈，如化學品、材料、機台維護之間的整合也將面臨重新配置問題。

台積電 美國 英特爾

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