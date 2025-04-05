台積、英特爾傳設合資公司 美媒爆料雙方達成初步協議

美國科技新聞網站The Information 4日報導，在美國白宮與商務部的施壓下，台積電（2330）已與英特爾達成初步協議，將成立一家合資企業，經營英特爾在美國的部分晶圓廠，並取得新公司的20%股權，雖幫助英特爾在先進製程站穩腳跟，但有助給予台灣政府更多協商籌碼。

受關稅與市場消息影響，台積電ADR在美股4日早盤下跌逾7%。報導引述知情人士指出，根據協議，台積電可能與英特爾共享一些晶片製造方法，同時訓練英特爾人員，藉以取得新公司20%的股權，而非出資。目前還不清楚其他80%股權的持有人，以及新公司的資金來源，討論還在進行中，還沒敲定最終協議。

這項議題近期持續引起半導體圈討論，知情人士說，川普政府推動協商是為了重振英特爾命運，台積電也正在抵禦華府的其他調查，例如商務部持續調查台積電不慎為華為生產先進晶片，是否違反美國的出口規範，白宮與商務部施壓台積電和英特爾達成協議，化解英特爾的長期危機，商務部官員也支持這項初步協議。

報導指出，這項合資公司提議可望幫助台積電實質貶抑一大競爭對手，讓台灣政府與川普政府協商關稅時，擁有更多籌碼，並有助於英特爾晶圓廠在先進製程站穩腳跟。

知情人士說，這項討論已停擺好幾個月，英特爾在前執行長基辛格去年12月閃退後，今年3月才延攬陳立武出任，先前陳立武則鼓吹出售晶圓代工事業，但部分英特爾主管依然抗拒，認為這項協議對英特爾自有晶片製造技術將造成不可挽回的擾亂，也可能使英特爾廣泛裁員。

最迫切的問題是台積電與英特爾確切要如何合作，因為雙方採用不同的生產機器型號與原料，若採用台積電的方法，可能迫使英特爾汰除多數設備，相當於把部分事業賣給台積電。若台積電參與英特爾晶圓廠的營運，英特爾可能必須考慮大砍半導體工程師，並調整設備採購策略，可能賣掉一些最昂貴的機器。英特爾與台積電都拒絕評論，白宮和商務部則未回應置評請求。

美國高度關注台積電，不過台積電董事長暨總裁魏哲家近期則是密赴日本，據傳與官方溝通說明在日本投資藍圖，將持續專注已公布的兩座廠投資計畫。

業界傳出，台積電來自地緣政治驅動的客戶群投資美國意願增加，加上車用半導體市況變化，台積電海外發展順序有變，將靈活調整並專注先衝刺美國新廠投資。