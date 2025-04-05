科技業在美產品 喊漲

美國對等關稅即將實行，台灣伺服器代工業者急拓美墨產能，來不及轉換產線的其他資通訊業者暗示將漲價。網通業者坦言，關稅成本短期可以吞下，但長期一定漲價；品牌電腦廠宏碁（2353）、華碩表示觀望，但談話也不排除「美國出售產品即將漲價」，業者最擔心高關稅壓抑美國市場需求，反讓景氣變差。

目前墨西哥不在川普的對等關稅名單中，AI伺服器暫時逃過一劫，使得鴻海等業者在墨西哥的生產壓力降低。鴻海擁有美國產能，廣達加碼美國投資，未來業者是否加大在墨西哥的AI伺服器產能，以避開關稅干擾，都待觀察。但鴻海董事長劉揚偉已憂心，課徵關稅是否影響到後續的需求與景氣。

網通業者坦言，美國工資成本是東南亞15倍，勞工只上一輪班，只有伺服器這種高單價產品才可能往美國投資，網通業短期可以吸收成本，長期一定漲價。

業者指出，近年美國因為通膨問題，市場需求緊縮，未來對於美國市場只能漲價，不做賠本生意。

通路業者預計，宏碁、華碩相關備貨量無法支應下半年旺季需求，後續在美銷售的PC百分百會漲價。