美國調漲關稅 電競筆電是否跟漲？微星這樣說

美國總統川普宣布，再對中國大陸課徵34%關稅，並對台灣課徵32%關稅，使得筆電價格面臨調漲壓力，電競品牌大廠微星（2377）4日表示，該公司正密切關注相關政策變化，目前尚未有調整售價的決定，一切會視實際影響再做評估。

微星筆電主要生產據點是在中國大陸的昆山廠，之前在川普第一任期間，為了因應上一次的關稅，微星把銷美的產品拉回在台灣的桃園廠生產，現在，大陸再多增34%關稅，台灣也被川普課徵32%對等關稅。

另外，微星去年底在印度清奈（Chennai）建置印度第一座製造廠，以生產筆電產品為主，目前規畫兩款主流機款為MSI Modern 14及MSI Thin 15。微星是透過與印度在地的通路夥伴戰略合作，微星提供印度製筆電時，也將擴展當地的銷售業務，以持續拓展非美國以外的市場。

至於技嘉（2376）的筆電也是以中國大陸製造為主，在川普第一任期間，技嘉也是為了因應關稅，把部分筆電移回桃園廠生產，隨著川普將對台灣課徵32%關稅，恐怕也將受到影響。