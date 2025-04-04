英特爾與台積電成立合資公司？ 供應鏈：有人硬湊對或亂點鴛鴦譜

路透社引述《The Information》3日報導指出，白宮和商務部官員一直在敦促台積電與英特爾達成協議，以解決英特爾的長期危機。雙方計畫成立合資企業，共同經營英特爾在美國的晶圓製造廠，台積電將持有新公司20%的股份。台積電今日回應表示，英特爾是台積電重要客戶，不回應市場傳聞。

台積電供應鏈認為這項消息來自華爾街投資圈的成分高，儘管英特爾在美股3日重挫1679點，股價仍逆勢上揚2.05%，卻脫離二家公司現實想成立合資公司的意願。

台積電供應鏈也表示，這是有人硬要湊對，撮合雙方合作可能來自美國白宮政府。

據調查，目前英特爾和台積電都沒有成立合資公司的意願。

稍早路透也披露台積電擬邀請輝達、博通等公司與英特爾成立合資公司，但遭輝達執行長黃仁勳直接打臉表示未受邀請。

台積電董事長暨總裁魏哲家在法說會及今年股東會，被法人和媒體問及是否會接手英特爾晶圓代工事業，魏哲家至少二次以上直接回：「沒興趣！」，供應鏈分析，這說明台積電並不會透過合資或人股等方式，與英特爾建立新的合作模式，更何況台積電先進製程在全球市占率逾九成，合計所有製程市占率也逾66%，如此高的市占率，已多次被美國川普提及「壟斷」，怎可能再與英特爾做任何方式的合作？

英特爾新任執行長陳立武日前在拉斯維加斯英特爾願景大會上，首次以執行長身分公開發表講話，強調英特爾必須補足流失的工程人才、改善資產負債表，並且調整製造流程。他並確立英特爾全新策略為以「客戶至上」和「卓越工程」為核心願景，將聚焦核心事業，重拾客戶信心，打造世界級晶圓代工廠。似乎也只是借鏡台積電成功模式，攜手生態系，引領英特爾成功轉型，並沒有邀台積電合資的打算。