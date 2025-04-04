對等關稅上路 法人評估：恐加劇半導體景氣下滑隱憂

美國宣布對等關稅將上路，國內大型法人機構表示，針對台灣的32%關稅，半導體被排除在外，不過，關稅提高造成的潛在經濟衰退，將無可避免的造成整體科技需求的下滑，其中，半導體將面臨關稅加劇循環下行的風險隱憂。

國內大型法人機構表示，原先預期半導體景氣於今年第1季達到高峰，之後成長趨緩。不過潛在經濟下行風險，有可能進一步加速年增率的下滑。相較於過去循環，目前唯一比較好的是半導體庫存仍在健康水位，但經濟衰退的隱憂將有可能減緩AI需求的成長以及非AI的復甦。

目前對半導體的看法趨向於保守，是基於循環下行風險，而此次美國宣布的對等關稅，將加劇了循環下行風險隱憂。其中，台積電雖不受關稅影響，但是潛在介入英特爾的投資風險以及關稅對於經濟的全面影響，兩者都將壓抑股價的評價和反彈。

此外，在美股半導體部分，目前主要面對經濟衰退風險，關稅直接影響並不顯著。預期消費性電子相關的半導體包括AMD、高通受到的影響，相較輝達、博通等AI半導體較大。

在美股的軟體股方面，國內大型法人機構也指出，雖對等關稅直接影響相對不大，但考量總經衰退風險升溫，隨後失業率風險升溫，短期將面臨底部評價假設需進一步下修。

同時，就CSP而言，受影響由小至大分別是谷歌、META、微軟、亞馬遜；主要是因為谷歌僅有Chromebook等少部分硬體受影響；META則是僅有Oculus等少部分硬體，但目前評價位階相對高，品牌廣告亦較容易受總經影響；微軟的Surface系列硬體，Windows OEM業務也會受到影響，但評價位階較低；亞馬遜則是商品多來自中國或非美地區，直接衝擊較大。