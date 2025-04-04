快訊

川普對等關稅32% 卓榮泰下午四時說明因應對策

尹錫悅遭彈劾下台！支持者聚集官邸外情緒激動 高喊「這還算國家嗎」

恭喜！洪小鈴、張天霖愛的結晶降臨 兒童節比臉頰愛心超Q

對等關稅上路 法人評估：恐加劇半導體景氣下滑隱憂

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國宣布對等關稅將上路，國內大型法人機構表示，針對台灣的32%關稅，半導體被排除在外，不過，關稅提高造成的潛在經濟衰退，將無可避免的造成整體科技需求的下滑，其中，半導體將面臨關稅加劇循環下行的風險隱憂。

國內大型法人機構表示，原先預期半導體景氣於今年第1季達到高峰，之後成長趨緩。不過潛在經濟下行風險，有可能進一步加速年增率的下滑。相較於過去循環，目前唯一比較好的是半導體庫存仍在健康水位，但經濟衰退的隱憂將有可能減緩AI需求的成長以及非AI的復甦。

目前對半導體的看法趨向於保守，是基於循環下行風險，而此次美國宣布的對等關稅，將加劇了循環下行風險隱憂。其中，台積電雖不受關稅影響，但是潛在介入英特爾的投資風險以及關稅對於經濟的全面影響，兩者都將壓抑股價的評價和反彈。

此外，在美股半導體部分，目前主要面對經濟衰退風險，關稅直接影響並不顯著。預期消費性電子相關的半導體包括AMD、高通受到的影響，相較輝達、博通等AI半導體較大。

在美股的軟體股方面，國內大型法人機構也指出，雖對等關稅直接影響相對不大，但考量總經衰退風險升溫，隨後失業率風險升溫，短期將面臨底部評價假設需進一步下修。

同時，就CSP而言，受影響由小至大分別是谷歌、META、微軟、亞馬遜；主要是因為谷歌僅有Chromebook等少部分硬體受影響；META則是僅有Oculus等少部分硬體，但目前評價位階相對高，品牌廣告亦較容易受總經影響；微軟的Surface系列硬體，Windows OEM業務也會受到影響，但評價位階較低；亞馬遜則是商品多來自中國或非美地區，直接衝擊較大。

AI 半導體 關稅

延伸閱讀

墨西哥稱冷靜應對川普措施 將與美談關稅及產業

川普祭關稅嚇趴全球股市 形容美國像病患須手術

未談關稅 林右昌臉書倡：清明返鄉別忘大罷免連署

法人最新評估：對等關稅上路 台廠獲利受到逾30%衝擊

相關新聞

YouTube Premium家庭版 無預警漲價20%

全球最大影音平台YouTube無預警宣布YouTube Premium家庭版漲價，包括台灣在調漲名單內，Android從...

對等關稅上路 法人評估：恐加劇半導體景氣下滑隱憂

美國宣布對等關稅將上路，國內大型法人機構表示，針對台灣的32%關稅，半導體被排除在外，不過，關稅提高造成的潛在經濟衰退，...

再傳台積電、英特爾合資？ 專家：川普正在施展連環計

繼美國對各國全面加徵對等關稅，台灣稅率高達32%後，4日再有外媒報導英特爾與台積電（2330）已達成初步協議，將成立一家...

川普關稅半導體暫時逃過一劫 法人：間接衝擊仍大

川普政府祭出對台灣課徵32%對等關稅，半導體暫時逃過一劫。法人分析，根據白宮發布的聲明，針對台灣的關稅，半導體被排除在外...

外媒再傳台積電投資英特爾 IFS 初步定案 台積ADR一度大跌

外電再次報導美國官方大力邀請台積投資英特爾相關議題，外傳台積投資英特爾IFS初步定案，台積ADR一度大跌逾7%，並伴隨美...

中信投顧：川普解放金融市場穩定性 關注這些標的買點

中信投顧指出，對等關稅力度與廣度高於市場預期，惟關稅利空早已大多Price in，毋須恐慌性殺低。美股留意因邊緣 AI ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。