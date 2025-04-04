再傳台積電、英特爾合資？ 專家：川普正在施展連環計

繼美國對各國全面加徵對等關稅，台灣稅率高達32%後，4日再有外媒報導英特爾與台積電（2330）已達成初步協議，將成立一家合資企業來營運英特爾在美國的晶圓廠。對此，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真4日表示，台積電救援英特爾（Intel），不論是對於公司或是台灣半導體業，將是無法承受之重，亦可想見美國總統川普對於台積電正在施展連環計。

劉佩真示警，主要是因為合資過程中台積電的關鍵技術機密是否能完全不外洩充滿風險，況且扶植自身的競爭對手，中長期不僅會有搶食自家訂單的挑戰，甚至目前台積電已是出現多條戰線的局面，包括：深耕台灣、赴美投資共計1,650億美元、日本與德國建廠需如期，現在又再多出經營英特爾（Intel）的晶圓製造事業，這些都恐讓台積電疲於奔命。

劉佩真還提到，倘若台積電組隊搶救英特爾事業的新聞屬實，想必背後勢必是承受產業競爭外相當大的壓力，例如美國以反壟斷的議題威嚇，或是美方以控制全球半導體先進製程設備（包括長臂管轄至荷蘭、日本等）、EDA、核心關鍵晶片等生產要素。

劉佩真更提醒，美方若再鏈結美方認定AI已是各國重要戰略物資，且也要將晶片製造全部移回美國，藉此穩固美國在AI世代全球霸權的地位，則可相當清楚美方的戰略，「完全整控」台積電將是重要的環節之一，故可想見美國總統川普對於台積電正在施展連環計。

不過，劉佩真也表示，事實上，台積電被迫入主英特爾，其實實務上也有相當的困難，主要是因兩家企業在製程架構、經營模式、文化上皆有明顯差異，救援英特爾，台積電需耗費相當精力；同時台積電與英特爾合作不利之處明顯，包括技術外流風險，威脅領先地位、雙方製程技術差異大，技術移植需耗時調整，恐影響台積電研發資源配置、破壞「純代工」商業模式，影響客戶信任、政治壓力下的戰略被動性、長期競爭格局改變…等等。顯然台積電將陷入困境，英特爾也存在內部反對聲浪，況且外部也恐面臨反壟斷問題。

美國科技新聞網站The Information 4日報導指出，根據協議內容，台積電將持有新公司20%的股份。目前不清楚剩餘的80%股份將由哪家公司或企業持有，但今年稍早有報導指出，台積電曾與多家無晶圓廠的美國晶片設計公司洽談，包括超微、博通、輝達及高通，提議入股一家合資企業。然而，輝達及台積電的一名董事會成員後來否認相關討論。