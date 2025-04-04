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外媒再傳台積電投資英特爾 IFS 初步定案 台積ADR一度大跌

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積高雄廠區外觀。記者/劉學聖攝影
台積高雄廠區外觀。記者/劉學聖攝影

外電再次報導美國官方大力邀請台積投資英特爾相關議題，外傳台積投資英特爾IFS初步定案，台積ADR一度大跌逾7%，並伴隨美國川普政府關稅戰引發法人憂心全球半導體終端市場需求受關稅干擾全面下滑。

先前2月市場已傳出，台積電（2330）可能透過技術作價或實際出資持有英特爾分拆出來的晶圓代工服務部門（IFS）二成股權，IFS也將引進高通、博通等美國IC設計巨頭投資，當時針對市場傳言，高通與英特爾都不予置評。台積電也不評論市場傳聞。

台積電 英特爾

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