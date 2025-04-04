中信投顧：川普解放金融市場穩定性 關注這些標的買點

中信投顧指出，對等關稅力度與廣度高於市場預期，惟關稅利空早已大多Price in，毋須恐慌性殺低。美股留意因邊緣 AI 與資安發展趨勢受惠標的，NVDA及TSLA投價值漸浮現；台股建議逢低承接產業地位穩固或美國市場依賴度低的廠商如台積電（2330）、聯發科（2454）、達發（6526）、台光電（2383）、工業電腦族群。

中信投顧表示，2025年以來的行情，各種利空紛沓，美國總統川普4月2日宣布對等關稅，達到了一個高潮。市場反應避險心態，預期美國經濟衰退，利率下降，造成日圓上漲，美元指數下跌，黃金上漲。

台股自24,000 點以上高峰已經修正3,000點，悲觀的氣氛中，不宜貿然殺低，美國接下來將調降企業所得稅率，美股亦將隨之反彈。除避開低毛利率且會進一步被關稅壓縮的公司以外，投資人可以正面留意的方向，在邊緣 AI 發展，這是明確的趨勢，台灣市值最大的兩家公司，這次都屬於對等關稅豁免，同數邊緣 AI的受惠者，其他如工業電腦廠商，能落實產業應用場景。

投資人長線發展可正面留意的方向為邊緣AI與資安的發展，這是明確的趨勢，主要科技與應用場景分別在美國和中國大陸，大陸投資上比較受限，相形之下美股更有選擇，例如：Palantir、Salesforece、ServiceNow、Fortinet、Snowflake，值得在下跌時留意。另外，Elon Musk若離開DOGE，對Tesla將是實質利多；Netflex 經營模式成功，價格主導性強；NVIDIA跌到100美元附近，也有其產業地位的價值浮現。

更長線的投資人甚至可以關注量子電腦，趨勢在數年之內起來，廣達電腦（2382）已經投資的 RIGETTI Computing，可以先納入研究觀察名單。

台股方面， 台積電（2330）短期評價依舊因關稅政策而承壓，但基於公司在先進製程絕對領先優勢，加上現今 Forward P/E 也已回落至過往區間中下緣，待股價止穩後可逢低布局。此外，台積電勢必加速在美擴產時程，可關注最優先受惠的廠務工程業者如帆宣（6196）與漢唐（2404）等 。

另外，NVIDIA自身的成長彷彿趨緩，但聯發科跟NVIDIA的合作越來越全面，從車用智慧座艙，到AI PC、 小型超級電腦GB10， 到Nintendo switch 2晶片， 再到NV-link IP，Google 下一代 TPU將由聯發科設計並交由台積電生產，預計2026年量產，聯發科能取得較低代工價格較同業具優勢，2026年ASIC業務預期佔比超過 5%，市場預估2025／2026年每股稅後盈餘（EPS）72／86.8 元，目前本益比（PER）約19.9／16.5 倍，回檔可逢低布局。