川普關稅半導體暫時逃過一劫 法人：間接衝擊仍大

經濟日報／ 記者尹慧中李孟珊鐘惠玲／台北報導
根據白宮發布的聲明，針對台灣的關稅，半導體被排除在外暫時豁免，惟間接經濟衝擊仍大。（歐新社）
根據白宮發布的聲明，針對台灣的關稅，半導體被排除在外暫時豁免，惟間接經濟衝擊仍大。（歐新社）

川普政府祭出對台灣課徵32%對等關稅半導體暫時逃過一劫。法人分析，根據白宮發布的聲明，針對台灣的關稅，半導體被排除在外暫時豁免，惟間接經濟衝擊仍大，最悲觀情境恐面臨今年全球半導體產值由原預估的成長轉衰退。

法人分析，美國揮舞關稅大刀，導致全球經濟衰退壓力激增，整體科技需求也難逃衰退。台灣半導體大廠積極近期積極投資美國，被外界視為「交保護費」，雖然台灣半導體暫時免於對等關稅問題，但仍難逃整體總經趨勢下滑帶來的影響，這從川普宣布對等關稅後，台積電ADR重挫可見一斑。

業界憂心，美國對等關稅政策可能導致原本稍稍回溫的消費性電子景氣，再次出現放緩甚至衰退，使得相關晶片投片量大減，以成熟製程為主的聯電（2303）、力積電等晶圓代工廠，將面臨產能利用率下降與價格競爭加劇的壓力。

封測廠商方面，也可能使測試與封裝的量減少，直接影響營收與毛利，且為因應AI、高頻高速應用，需要導入先進封裝，技術轉型壓力將上升。

針對美國對台將祭出32％關稅，IC設計業者表示，從備貨角度來看，之前在新冠疫情帶來的紅利消退期間，晶片業一度飽受消化庫存之苦，甚至還要對預訂產能修約或賠償，去年已逐漸擺脫相關陰影，因此目前相關廠商的庫存水位大多不算高。

從需求面來看，IC設計業者不諱言，關稅問題終究還是要考慮會不會影響到終端買氣，如果產品因為附加高額關稅，導致消費者緊縮採購力道，市場需求下滑，屆時沒有被直接課稅的上游供應鏈，訂單需求可能也會受到間接影響，這也是大家近期所關注的變數。

半導體 對等關稅 美國

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