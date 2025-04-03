YouTube Premium家庭版 無預警漲價20%
全球最大影音平台YouTube無預警宣布YouTube Premium家庭版漲價，包括台灣在調漲名單內，Android從原本的399元調漲至479元，漲價80元，iOS則是520元變成630元，漲價110元，大漲20%以上。新價格將自下一個收費日起生效。
YouTube官方公告，YouTube Premium家庭方案即將調整價格，家庭方案可和最多五位家庭成員共享，包括無廣告、可下載部分、與後台播放，並可免費使用YouTube Music服務。
YouTube團隊強調不輕易決定漲價，但價格變更有助於繼續完善 Premium，並支持YouTube創作者和音樂人。
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