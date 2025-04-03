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川普揮關稅大刀 賴總統：超乎我方預期、與美方強力交涉

YouTube Premium家庭版 無預警漲價20%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Google旗下YouTube推出的YouTube Premium訂閱方案在美國每月價格調漲2美元至13.99美元，漲幅約17%。路透
Google旗下YouTube推出的YouTube Premium訂閱方案在美國每月價格調漲2美元至13.99美元，漲幅約17%。路透

全球最大影音平台YouTube無預警宣布YouTube Premium家庭版漲價，包括台灣在調漲名單內，Android從原本的399元調漲至479元，漲價80元，iOS則是520元變成630元，漲價110元，大漲20%以上。新價格將自下一個收費日起生效。

YouTube官方公告，YouTube Premium家庭方案即將調整價格，家庭方案可和最多五位家庭成員共享，包括無廣告、可下載部分、與後台播放，並可免費使用YouTube Music服務。

YouTube團隊強調不輕易決定漲價，但價格變更有助於繼續完善 Premium，並支持YouTube創作者和音樂人。

YouTube 廣告 漲價

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