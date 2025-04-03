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OLED需求提升 Counterpoint上調顯示設備資本支出預測

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

根據Counterpoint最新的《每季顯示設備資本支出與市場佔有率報告》，受到OLED投資增長及LCD市場小幅回溫帶動，2020-2027年全球顯示設備支出預測上調2%，達770億美元。

預計2023年至2027年間，OLED設備支出將逐年增加。此成長趨勢受G8.7 OLED產線擴建、柔性／LTPO技術轉換，以及85吋以上大尺寸OLED電視市場發展所驅動。此外，智慧型手機、平板電腦與筆電的OLED滲透率提升，加上面板尺寸日趨增大，進一步帶動市場需求。

由於IT OLED需求未達預期，G8.7 OLED產線可能會優先投入智慧型手機面板生產。儘管OLED技術擴展與資本密集度高於LCD，預計2020-2027年間OLED設備支出將占總市場的58%，但LCD仍將占40%，其中85吋以上大尺寸LCD電視產線的轉換計劃將於2024-2027年進行。

Counterpoint指出，預計中國在2020-2027年間占全球顯示設備總支出的83%，略低於2024年第4季的84%，截至2024年第4季累計資本支出已達640億美元，並將連續幾年領跑全球。估計韓國占比維持13%，累計資本支出達100億美元；預估印度與台灣分別占2%與1%。

OLED 智慧型手機

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