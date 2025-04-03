台南官田午間地震 群創機台復歸檢查中、友達表示無影響
根據中央氣象署資訊，3日11時47分發生芮氏規模4.9地震，地震深度7.3公里，震央位於台南市政府東北方32.3公里（位於台南市官田區），最大震度台南市的善化、白河及佳里，以及嘉義縣的義竹、太保市為4級。
面板主力產能在台南科學園區的群創（3481）表示，第一時間已照標準程序，以確認廠區人員安全為優先，目前人員安全。台南廠區部分機台啟動保護性自動停機，已進行系統檢查中。
友達（2409）去年出售南科工的台南廠予美光，目前南台灣僅餘高雄廠等小量彩色濾光片產能。友達表示，今天的地震無影響。
南科管理局局長鄭秀絨表示，根據南科的地震儀測得的這次台南園區的地震為3級，園區內水電氣均供應正常，廠商也未有災情回報。
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