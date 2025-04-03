輝達GB200 NVL72系統 在MLPerf測試表現出色
輝達於3日宣布，在反映部分高難度推論情境的最新MLPerf Inference V5.0基準測試中，其Blackwell平台創下多項紀錄，這也是該公司首次使用專為AI推理作業設計的GB200 NVL72系統來提交MLPerf測試報告。
輝達指出，為落實打造尖端AI的承諾，需要稱為AI工廠的新型運算基礎設施。與傳統的資料中心不一樣，AI工廠不只是用於儲存與處理資料，而是透過將原始資料轉換為即時洞察，來大規模製造智慧。AI工廠的目標很簡單，就是用最低成本，盡量為最多的使用者快速提供準確的查詢答案。
而要做到這個目標的複雜性相當高，隨著AI模型加大，以提供更聰明的回覆內容，產生每個詞元（token）所需運算量也隨之增加。這項需求會減少AI工廠可產生的詞元數量，且提高每個詞元的成本。如果想要保持高推論輸送量和低單位詞元成本，就必須在晶片、網路系統和軟體等技術堆疊的每一層快速進行創新。
輝達也提到，經同業審查的推論效能業界基準MLPerf Inference，其最新更新項目包括加入Llama 3.1 405B，這是規模最大且最難運行的開放權重模型之一。GB200 NVL72系統連接72顆 Blackwell GPU，在Llama 3.1 405B基準測試中的輸送量，比本輪使用H200 NVL8提交的結果高出30倍。
輝達強調，結合Blackwell架構及其經過最佳化的軟體堆疊，可以讓推論效能更上一層樓，為AI工廠打好基礎，以提供更高的智慧、更高的輸送量與更快的詞元生成率。
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