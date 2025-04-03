磐儀前進Japan IT Week Spring 展示邊緣 AI 運算方案

工業電腦廠磐儀（3594）宣布將參加2025年日本春季IT周展覽，並在會上展示尖端技術與推動數位轉型的決心，包括屢獲殊榮的創新技術和利用Intel最新平台的人工智慧驅動解決方案。

磐儀最新邊緣運算平台IEC-3714，搭載Intel Core Ultra處理器與Intel Arc顯示晶片，提供高達34 TOPS的AI運算能力。此平台整合CPU、GPU及NPU的強大效能，以精巧設計實現卓越的效能與效率。

在智慧零售應用展示中，IEC-3714透過攝影機收集數據，並運用AI模型進行分析，包括年齡、性別、情緒及物件辨識。此技術可進一步整合至庫存管理系統，根據天氣、季節及其他因素，即時做出促銷與補貨決策。

磐儀指出，IEC-3714的強大AI運算能力，為零售業者提供即時數據分析與決策支援，有效提升營運效率與顧客體驗。此平台展現了磐儀科技在邊緣運算領域的創新實力，並為智慧零售的數位轉型奠定基礎。

在邊緣AI運算即時決策部分，磐儀表示，專為邊緣AI設計的FPC-5211，在處理現代智慧城市應用中嚴苛的運算需求方面表現卓越。此平台不僅能夠處理來自光達（LiDAR）自動駕駛車輛和工業品質控制攝影機等各種感測器的大量數據，也能運用於分析多個交通路口的監控數據。

磐儀科技亞太區業務副總黃志豪表示，工業4.0的加速發展，對強固且高效能的工業運算解決方案提出了迫切需求。磐儀科技將於Japsn IT Week Spring 2025展示我們的尖端技術，助力日本企業在數位轉型的旅途中保持領先地位。