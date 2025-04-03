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對等關稅未納晶片 工總：伺服器等終端產品衝擊仍大

中央社／ 台北3日電
工總表示，加徵關稅範圍涵蓋電子產品、機械產品、運輸設備等台對美的主要出口產品，雖然晶片暫時未納入，但對伺服器和出口到美國的ICT終端產品等含有台灣晶片的產品課稅，衝擊非常大。（路透）
工總表示，加徵關稅範圍涵蓋電子產品、機械產品、運輸設備等台對美的主要出口產品，雖然晶片暫時未納入，但對伺服器和出口到美國的ICT終端產品等含有台灣晶片的產品課稅，衝擊非常大。（路透）

美國總統川普宣布對台灣課徵稅率32%，相較日韓等競爭國高。工總表示，加徵關稅範圍涵蓋電子產品、機械產品、運輸設備等台對美的主要出口產品，雖然晶片暫時未納入，但對伺服器和出口到美國的ICT終端產品等含有台灣晶片的產品課稅，衝擊非常大。

川普今天宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時可豁免，對中國、歐盟、日本、韓國等進口商品分別課徵34%、20%、24%及25%對等關稅，台灣對等關稅則為32%。

工業總會今天發布新聞稿表示，美國對台灣課徵稅率高達32%，比南韓25%、日本24%都要高，歐盟也才20%關稅，產業界面對原本競爭激烈的國際環境，更是需要政府有力的支持和協助，工總也會和政府站在一起，共同努力面對挑戰。

工總指出，這次提高關稅範圍大、稅率高，連同2月對鋼鋁產品加徵25%關稅，以及將於5月3日前加徵汽車零組件25%關稅，加徵關稅範圍涵蓋台灣出口美國的主要產品類別，包括電子產品、機械產品（包括工具機、精密儀器等）、運輸設備（汽車零件、自行車及其零件等運輸設備）、鋼鐵、鋁及其製品等。

工總表示，美國雖排除晶片，但是對伺服器及出口到美國的ICT終端產品中含有台灣晶片的產品課稅，衝擊非常大。

行政院今天表示，美國對等關稅稅率強烈不合理，並未實際反映台美經貿實際狀況，感到高度遺憾，行政院長卓榮泰已指示與美國嚴正交涉。

對此，工總深表贊同，並建議府院都要趕快動起來，做好分析及準備，組成跨部會合作小組因應川普新政的衝擊已經是基本，重要關鍵是政府應推出創新而有力的作法。

三三會今天則透過新聞稿表示，川普政策將對台灣的半導體產業及傳統製造業產生重大影響，提出5點建議，首先，政府不能照單全收，應組成談判團隊，與美國進行關稅談判，爭取對台灣最有利的條件。

其次，三三會表示，未來台灣對美投資一定會增加，政府應積極與美國洽簽台美投保協定、台美避免雙重課稅協定，為台商爭取保障。

第3，政府應以政治智慧來處理兩岸關係，持續推動兩岸經貿交流，穩定對大陸的出口市場，以降低關稅戰的衝擊。第4，政府應優先考量國家利益，停止內耗，儘速召集經貿專家及企業代表制定對策，以因應未來台灣經濟發展面臨的重大衝擊。

最後，三三會強調，企業要重新評估和調整供應鏈配置，加大研發投入，開發高附加價值的新產品，透過技術升級，提升產品品質和生產效率，以保持並增強在美國及國際市場上的競爭力。

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