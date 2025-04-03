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川普關稅！對鴻海AI伺服器影響小 對最大客戶蘋果影響大

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海。 歐新社
鴻海。 歐新社

針對美國總統川普宣布最新一波對等關稅鴻海（2317）3日暫無回應。市場人士認為，這對鴻海的人工智慧（AI）伺服器影響較小，主要是川普對墨西哥並未課徵高額關稅，加上鴻海擁有最多的美國AI伺服器工廠。但主力客戶蘋果的生產重鎮是在中國大陸、印度與越南，都被課高額關稅，恐怕將衝擊整個蘋果供應鏈

市場分析，川普對等關稅將是考驗企業營運韌性的開始。目前看來，鴻海在美國與墨西哥的AI伺服器布局相對安全；中國大陸、印度與越南則有變數，若這些國家也跟進反制，地緣政治的角力，將使情況變得更加複雜。

蘋果是鴻海最大客戶，鴻海主力生產基地包括越南、印度各被課徵46%和26%的關稅，加上中國大陸進口商品已存在的高關稅，這將對蘋果的全球供應鏈構成衝擊。

值得關注的點是，這次越南被課徵46%關稅，某種程度是川普為打擊紅色供應鏈在越南洗產地的一個舉措，同時，蘋果不會坐以待斃，蘋果執行長庫克（Tim Cook）會全力爭取豁免，尤其蘋果跟川普當局的關係一直都不錯。

後續將關注新一波關稅是否對台廠營運造成影響，例如成本上升，導致產品價格上漲，是否跟客戶分攤關稅成本，以及匯損等，甚至商品價格上漲之後，是否影響終端市場的買氣，也值得後續觀察。

蘋果供應鏈 關稅 鴻海

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