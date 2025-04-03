台積電定價能力超強 直接衝擊小 但晶片股震盪難免

美國金融服務公司晨星（Morningstar）分析師認為，以台積電（2330）的超強定價能力，應該能夠幫助公司減輕川普關稅的直接衝擊，然而，更大的變數是，消費電子產品的終端需求會如何受到影響，進而間接導致台積電的營運展望必須改變。

晨星半導體產業分析師Phelix Lee說，他關心的重點放在二階效應將會如何影響台積電的業績前景。最糟的情況是，關稅帶來通膨，智慧手機、家電、資料中心、電動車等每個領域的需求都下滑。例如，伺服器的機櫃、風扇、冷卻系統的成本增加，可能令部分的投資受害，拖累半導體需求。

川普關稅的直接衝擊，就比較小，雖然台積電大約70%的銷售來自美國客戶，但台積電擁有強大的定價能力，預期萬一有關稅加上來，會大多數都由客戶來吸收額外的成本。

台北股市今（3）日起因為兒童節與清明節連假，下周一才開市，Phelix Lee預期7日台股開盤交易時，半導體供應鏈相關股票，將難逃消息面影響，出現震盪行情。但他強調，現階段直接衝擊可能比市場擔心的小，畢竟川普在正式宣布對等關稅時，特別豁免了半導體。

也就是，半導體現在只會被課基本關稅稅率10%，這是所有進口商品至少要被課的水準。

晨星的亞洲市場策略師Kai Wang則認為，台灣的半導體類股「綜合最近AI長期需求不確定的因素後，短期內仍將進一步走弱」。而以台積電這檔坐擁全球數一數二寬大護城河的股票，拉回時可能提供進場機會。