中光電「圓夢兒童節．陪你玩科學」 伴偏鄉兒童探索科學新「視」界

迎接兒童節，為讓偏鄉學童有機會接觸科學教育，體驗科技帶來的樂趣，中光電（5371）螢火蟲愛之光服務隊攜手國立清華大學跨領域科學教育中心及區域創新中心，於節日前夕前往新竹縣尖石鄉梅花國小、五峰鄉五峰國小、苗栗縣通霄鎮福興武術國小、圳頭國小等四所偏鄉小學，為182位學童舉辦「各種3D 影像技術探究與實作」與「太陽能智慧光電儲能小屋」工作坊，讓科學知識不再只是書本上的文字，而是觸手可及的真實應用，並於活動結束前，贈送218位幼兒園和國小學童每人一罐美味爆米花，藉此傳遞節日的祝福與愛心。

這次工作坊由中強光電永續委員會委由國立清華大學跨領域科學教育中心及區域創新中心共同策劃，依不同年級設計及提供客製化課程，並透過專業講師－戴明鳳教授與助教團隊，於遊戲過程中融入國小自然課本之科學知識，讓孩子們不僅在玩樂中學習，也能感受到科學的魅力。

國小一~三年級：參與「3D影像技術探究與實作」工作坊，老師利用紅藍色差式眼鏡教孩子們動手製作圖像、進行密碼及文字猜謎遊戲、探索3D地圖、觀賞3D影片，藉此讓學童理解人眼如何看見3D影像。

國小四~六年級：參與「太陽能智慧光電儲電小屋」工作坊，透過老師詳細解說，讓學童們認識基本的電子電路元件、串/並聯電路的差異，太陽能電池發電原理，並透過免焊電路板、各式開關、馬達和可變電阻，自行完成太陽能發電小屋。

透過這場圓夢之旅，孩子們不僅學習STEM知識，更在DIY過程中培養創意思維及解決問題能力，未來我們也將攜手更多利害關係人，將工作坊帶進偏鄉，增加偏鄉學童探索科學的機會，開啟無限可能的未來。