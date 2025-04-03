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面對川普「核彈」級關稅 華碩回應了
川普宣布對台灣課徵的對等關稅稅率高達32%，加上對中國大陸和越南加徵更重關稅，對仰賴外銷台灣業者打擊甚鉅，對此，PC品牌大廠華碩（2357）3日回應，將密切關注政策與稅制變化，動態調整各項營運要素。
對於川普新增關稅影響一事，華碩今日回應，華碩將密切關注政策與稅制變化，動態調整各項營運要素，以維持營運韌性與相對競爭力。
在川普尚未宣布新關稅前，華碩共同執行長許先越曾在3月上旬法說會上分析，在不同的生產地，成本結構也不一樣，不同廠區還需要配置模具和設備，都是額外成本。目前美國市場有少部分品牌，已針對關稅做出調整，華碩希望盡量減低對客戶的衝擊，維持有競爭力的市場價格。
許先越指出，從去年第4季開始，華碩已經針對銷往美國市場的產品預先備貨，送到美國集貨中心，讓公司在關稅調整生效後，能有充分時間因應。目前與華碩配合的代工廠，在各個不同地區都有設廠，針對一些出貨量比較大、需要調整生產地的產品可以先做準備。
許先越表示，華碩希望盡量降低關稅對市場零售價格的衝擊，透過合理的價格，持續在市場上提供有競爭力的產品和服務。
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