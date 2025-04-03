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川普對台灣32%關稅半導體暫豁免 法人估間接經濟衝擊大

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

美國總統川普拋出關稅議題，預計自4月9日對台灣的稅率為32%、不過，半導體暫時豁免，法人則預估，新增關稅導致潛在經濟衰退風險對半導體產業間接衝擊大，並須留意台灣對美國的持續的貿易順差。

川普政府拋出4月5日起對全球開徵10%基準關稅，並自4月9日起再針對特定國家加徵20~46%的對等關稅，遠高於金融市場預期的10~20%稅率，其中對台灣的稅率為32%、不過，半導體暫時豁免。

法人分析，根據白宮的聲明，針對台灣的關稅，半導體被排除在外。不過關稅提高造成的潛在經濟衰退，也將導致整體科技需求下滑。

法人也指出，觀察潛在經濟下行風險，有可能進一步壓抑半導體年成長表現。相較於過去循環，目前雖然半導體庫存仍在健康水位，但經濟衰退的隱憂將有可能減緩AI需求的成長以及非AI的復甦。關稅加劇經濟循環下行風險隱憂。

法人也指出，台積電（2330）雖不受關稅影響，但是潛在受邀協助英特爾的投資風險以及關稅對於經濟的全面影響，兩大議題持續都將壓抑股價的評價和反彈。

此外，法人分析，美國若後續對半導體課徵關稅，評估直接影響程度不大，但受到美國消費疲弱或者對台額外加徵關稅的影響有待觀察。

法人指出，在WTO協議中，半導體零組件在全世界的關稅都是免稅的，惟須留意台灣對美國的持續的貿易順差，而且每年都被列入匯率操縱國的觀察名單，若川普違反WTO規定對台晶片加徵關稅，後續情況需持續觀察。

半導體 美國 關稅

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