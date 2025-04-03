上午11時規模4.9地震！台南、嘉義震度最大 聯電回應：一切正常生產

根據中央氣象署最新資訊，今天上午11時47分發生芮氏規模4.9地震，地震深度7.3公里，震央位於台南市政府東北方32.3公里（位於台南市官田區），最大震度台南市、嘉義縣4級．對此，晶圓代工廠聯電（2303）回應，地震對工廠的產線無造成任何影響，一切正常生產。

回到聯電基本面，今年2月營收181.93億元，雖月減8.15％、降至近八月低，仍年增4.25％。累計前兩月營收380億元，和去年同期相比成長4.21％，是歷史同期次高紀錄。

聯電先前預期，今年首季晶圓出貨量將持穩去年第4季、產能利用率率持穩約70％水準，但美元平均售價（ASP）季減中個位數百分比，約4％～6％，法人估聯電第1季營收將略低於上季，但以全年來看，公司仍對今年營運持正向看法。