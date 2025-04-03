精測營收／第1季11.52億元 第2季有望再成長

中華精測（6510）3日公告今年3月份營運成果，單月合併營收達3.88億元，較前一個月成長1.3％，較去年同期成長53.8％ ; 合計第1季營收達11.52億元，較去年同期成長70.6%。公司表示，主要受惠於高效能運算(HPC)相關高速測試載板訂單動能持續，今年第1季營收符合預期表現，

公司指出，隨著智慧型手機次世代晶片(AP)測試訂單開始進入工程階段，今年第2季業績有望再成長。

精測進一步說，人工智能(AI)發展帶動HPC高速測試需求暢旺，市場熱度延續至今、亦帶動公司今年首季HPC高速測試載板接單呈現淡季不淡表現。

另外，隨著生成式AI終端應用正快速由雲端發展至地端，近期邊緣運算相關次世代新晶片紛紛問市，為公司後續HPC高速測試載板帶來新商機。

精測說明，探針卡佔比上，受到終端應用產品季節性因素影響，探針卡相關營收在首季轉淡，不過，隨著次世代晶片驗證正進入工程階段，預料該部分業績將於第2季後開始回溫，尤其在AI手機滲透度持續提高，新世代AP晶片陸續推陳出新，看好今年智慧型手機相關晶片的探針卡業績亦可望穩健成長。

展望未來，美國政府關稅新政策對半導體產業的影響受到各界關注，就精測近半年市場擴展成果來看，來自美系客戶訂單占比顯著提高，惟目前先進封測供應鏈主要在台灣，因此受到關稅新政策影響有限。

精測補充，著眼於未來經營美國市場之長期發展，公司將投注更多資源於美國子公司，以因應未來地緣政治發展，提供給半導體各類別客戶更全面性且完整服務。