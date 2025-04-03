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川普對台課32%關稅遇出口寒冬？學者：GDP 有下修壓力

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
川普在當地時間2日於白宮發表關稅政策演說。（路透）
川普在當地時間2日於白宮發表關稅政策演說。（路透）

美國總統川普拋出震撼彈，將對台灣課徵高達32%的「對等關稅」，稅率不僅高於先前預期，更遠高於針對南韓與日本的20%稅率，讓外界跌破眼鏡。專家直指，此舉將對台灣出口主導的經濟結構造成多重衝擊，從產業鏈重組、貿易布局，到總體經濟表現，影響層面廣泛，GDP成長將面臨實質下修壓力。

東海大學經濟系教授邱達生指出，川普聲稱台灣對美課徵高達64%關稅，不過這個數字的計算方式非常奇怪，外界流傳，該數字是將美國對台貿易赤字除以美國自台進口總額後得出約63.5%，再四捨五入成64%，這種計算方式邏輯薄弱，完全忽略了台灣出口給美國的多為電子零組件，是協助美國高科技供應鏈運作的重要資源。

邱達生分析，川普意圖建立「MEGA供應鏈」，偏重美、墨、加三國合作，儘管台灣許多廠商已到墨西哥設廠，得以避開部分關稅衝擊，但仍有大量以台灣為生產基地的中小企業，將直接面臨出口成本大增、訂單轉移等壓力，台灣的政府與企業應儘速與美方對話，釐清所謂64%的計算邏輯，並針對美國的不滿做出盤點與調整。

此外，邱達生也提醒，內需的提升將是減緩衝擊的另一條路，過去幾十年，台灣長期透過弱勢台幣支持出口，如今面臨外需縮減，應重新定位匯率政策，並致力擴大內需市場，雖然無法像美國擁有龐大的內需規模，但總不能束手無策。

國立政治大學金融系教授殷乃平則補充，台灣政府雖釋出善意，包含協助台積電（2330）赴美設廠，但美國依舊秉持「公事公辦」，未將這些善意納入關稅談判，建議，政府應將台積電赴美投資當成談判籌碼，爭取關稅減免。

殷乃平也提醒，面對美國市場可能長期封閉，台灣應尋求加入其他區域貿易體系，如RCEP或新興的Global South（南半球聯盟），雖然這些體系受中國大陸影響較深，短期加入困難重重，但從長遠來看，台灣勢必要走向多元貿易路線，否則出口高度集中於美國，恐成未來發展的最大風險。

他指出，雖然短期內台積電仍能撐住部分出口數據，但一旦其海外產線完全就位，台灣本地生產的出口額勢必縮減。「出口導向的經濟結構若不調整，二至三年內GDP成長將面臨明顯下修壓力。」

兩位學者皆呼籲政府正視此波關稅危機，從政策與產業雙面著手，短期積極與美方協商，爭取談判空間；長期則思考經濟體質轉型，擴大內需與多元市場布局，才是台灣永續發展之路。

台積電 美國 關稅

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