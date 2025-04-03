加速發展 台積電高雄P4、P5廠都計變更通過

高市府都委會2日通過台積電高雄P4、P5廠都市計畫變更案，預計116年完工。副市長林欽榮表示，這將加速南部半導體材料S廊帶成形，為高雄帶來龐大經濟效益與就業機會。

林欽榮表示，因應行政院民國112年7月核定南部科學園區擴建高雄第3園區（楠梓園區）籌設計畫，市府與中央攜手推動園區轉型為循環技術及材料研發、半導體先進產業，配合全球半導體產業供應鏈變化需求，分階段開闢園區，進一步提升高雄在全球半導體產業競爭力。

市府說明，目前台積電公司於楠梓產業園區已啟動第1至3期建廠，為因應全球半導體產業的供應鏈轉變及製程布局需要，台積電公司於在P3廠東側啟動P4、P5廠房的都市計畫變更程序，進一步強化產能群聚效應，強化高雄作為全球半導體製程技術中心的地位。

都發局表示，高市環境影響評估審查委員會已在3月5日審查通過此擴廠計畫，為充分考量高雄煉油廠既有道路及未來全期園區計畫道路與公共設施的銜接、滯洪需求，將配置廠房生產區、廠區道路、停車場、緩衝綠帶及滯洪池等設施，變更面積約42.89公頃，預計116年完工。

都發局說明，配合產業需求，新增國道1號楠梓園區匝道聯絡道、翠華路拓寬及新台17線南段及園區南路等工程陸續完工，將使園區聯外交通路網更臻完備，促進園區人流及物流運輸，並進一步加速周邊地區發展。