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大阪世博TECH WORLD館台廠大秀AI 百朵機械花株吸睛

中央社／ 台北3日電

睽違5年的世界博覽會開幕倒數，台灣TECH WORLD館AI技術吸睛，華碩、友達、上銀和錼創科技等台廠將大秀技術，透過AI創新科技行銷寶島魅力，其中560株顯示機械花株為全球首創互動技術，替參觀者體驗TECH WORLD館揭開序幕。

世界博覽會4月13日至10月13日將於日本大阪的夢洲登場，台灣TECH WORLD館4月22日正式開幕，斥資新台幣20億元建置，主打生命、自然、未來等3大劇場，透過軟硬體實力打造跨媒體沉浸式體驗，預估吸引100萬人次參訪。

走進TECH WORLD館，首先迎接參觀者的是生命劇場，映入眼簾的花株互動整合系統，由巨型圓柱投影和560株互動裝置共演，呈現島嶼多元生態樣貌。

花株互動技術亮點為工研院研發、全球首創的趨人擺動專利，與動力機械領域新創公司穀米機工，合作設計製作560株顯示機械花株，搭配串接華碩560台Chromebook，以單個或多個顯示器同步顯示畫面，形成一片「花海」，可展現花卉或魚群跳躍等自然美景。

值得注意的是，「花海」律動所需的機械手臂由台灣機械製造商上銀科技設計生產，呈現展演所需的高定位精度瞬間轉動及瞬間定位停止技術。

台灣素有蘭花王國的美譽，TECH WORLD館也設有蘭花小徑，使用友達60吋透明Micro LED顯示器模組拼接畫面呈現，搭配實體花卉互動，展示蝴蝶與蘭花的虛實共演，觀展者可欣賞虛擬蝴蝶在實體蘭花上翩翩起舞的風采。

AI浪潮下台灣產業和供應鏈扮演關鍵角色，TECHWORLD館隨處可見AI元素，大秀台灣AI創新實力，以AI藝廊和AI互動體驗最為吸睛。

其中AI藝廊使用友達FindARTs擬真藝屏，整合獨步全球的A.R.T.（Advanced Reflectionless Technology）先進抗反光、極度擬真還原圖像色彩整合和高強度圖像加密等3大技術，打造如美術館的藝術空間，同時台灣美景與都市變遷也能一覽無遺。

為行銷台灣寶島觀光，參觀者進館時所發送配戴的智能手環，能夠計算出每位參觀者的專屬心動曲線，並搭配AI即時運算生成影片，透過華碩24台ProART螢幕、HDR顯示器配備IPS 178度廣視角面板，提供客製化個人專屬旅程建議，並可將影片下載作為紀念。

由360度環形螢幕搭建的自然劇場，使用11台高畫質4K雷射投影機及弧形牆面投影，透過無縫與高對比的視覺效果，搭配屬於台灣的氣味，打造六感體驗的臨場感，替參觀者營造身歷其境造訪台灣的感動。

未來劇場則主打互動及立體影像技術，使用宏齊科技13公尺、寬2.4公尺的超長型Mini LED螢幕，搭配動態互動感測及立體影像技術，帶領參觀者走入未來美好生活。

此外，在入口大廳、出口區分別設有錼創科技無邊界設計、高亮度與可拼接技術「Micro LED平面資訊顯示系統」，以及工研院和成輝光電合作的圓柱形顯示器，展示台灣軟硬體顯示技術的產業能量。

AI 顯示器

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