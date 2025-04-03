美對等關稅 法人：這產業難以避免受傷 半導體影響不大

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，川普表示，他將課徵其他國家對美國課徵關稅的一半，其中包括台灣，將課徵台灣32%的關稅。群益投顧認為，電腦相關產品製造的台商難以避免受到傷害，不過，對半導體直接影響程度不大，但受美國消費疲弱或者對台額外加徵關稅的影響仍有待觀察。

川普2日在白宮玫瑰園發表對等關稅談話，投資圈夜不成眠，第一時間推出評估報告。群益投顧表示，與台灣相關的資訊通訊終端產品方面，如電腦、伺服器等，在兩岸逐步開放時，就已將產能轉移到中國大陸生產，對美國輸出比重最高，但在2018年美中貿易戰開打時，台商將部分產能轉向墨西哥與越南，因此，美國全方面關稅，電腦相關產品製造的台商難以避免受到傷害。

至於美國對半導體課徵關稅，群益投顧評估直接影響程度不大，但受到美國消費疲弱或者對台額外加徵關稅的影響仍有待觀察。

首先，在WTO協議中，半導體零組件在全世界的關稅都是免稅的，而且全球半導體貿易往來的國家，幾乎是主要為代工基地，而在當地加工並組裝到最後商品如電腦，最後在輸出到歐美國家，而且美國直接進口半導體與電子零組件的比重很低，因此，美國對半導體或電子零組件課徵關稅，影響程度相對較小。

不過，群益投顧提醒，須留意台灣對美國的持續的貿易順差，而且每年都被列入匯率操縱國的觀察名單，若川普違反WTO規定對台晶片加徵關稅，後續仍待觀察。

川普2日在白宮玫瑰園發表對等關稅談話，他表示，2025年4月2日是「解放日」，將簽署對等關稅的行政命令。這次談話宣告美國將對所有進口商品徵收10%的全面關稅，低於市場預期的20%。

但川普表示將對其他被認為在貿易中表現不佳的國家徵收更高的稅率，尤其是泰國、越南、印度對美國徵收高額關稅，造成不公平。川普表示對我們不好的國家，我們將計算總額，包括非貨幣障礙。

報復性稅率將是他們關稅稅率的一半，這不會完全對等的。美國將對歐盟逐國實施20%的報復性關稅，且將對從日本進口的商品徵收24%的關稅。

將對越南徵收46%的關稅。將對英國徵收10%的關稅。將對瑞士徵收31%的關稅。將對柬埔寨徵收49%的關稅。將對泰國徵收36%關稅。將對南非徵收30%的關稅。將對印尼徵收32%的關稅。將對巴西徵收10%的關稅。將對新加坡徵收10%的關稅。

個別商品部分，汽車關稅為25%，川普表示，我們不能支付加拿大和墨西哥的赤字。同時也表達對美國進口太多電子產品表達不滿。關稅將涵蓋所有電腦進口，包括筆記型電腦和桌上型電腦，2024年進口額為1,385億美元。

對等關稅是指美國將對其他國家進口商品徵收與該國對美國出口商品相同稅率的關稅，群益認為衝擊最大的應該是開發中國家，因為開發中國家通常透過較高的關稅來扶持本地產業發展，因此，對等關稅戰最好避開相關國家的資產持有，而且這些新興市場可能面臨資金外流的困境，如印度股市重挫，主要也是反映這個議題。

其次，在對美擁有巨額貿易順差的國家，包括中國、歐盟、日本、加拿大、印度等，最容易受到美國貿易談判的威脅，但對於先進國家的關稅稅率平均水準較低，受到美國對等關稅的衝擊相對較小，但是中國與印度的平均關稅稅率是遠高於美國，受到美國對等關稅的直接衝擊較大。

在商品關稅影響方面，美國進口最多的進口產品是運輸工具，與美國汽車貿易往來最大的國家為加、墨、日、韓，但以墨西哥的影響最大，同時，日本與德國早在北美自由貿易協定簽署時，將部分車廠遷移到墨西哥，因此，汽車關稅也會影響到日本與德國企業獲利。

美國第二大進口產品為機械設備，其貿易往來最大的國家為墨中加德。其中，墨西哥與中國為對美國機械設備的最大輸出國，受關稅影響程度相對大。不過，符合美加墨協定則可暫免，讓衝擊減低。

美國課徵商品關稅對美國本身經濟帶來衝擊，根據Tax Foundation估計，如果川普總統提出的所有關稅均予以實施，所有進口商品的平均關稅稅率將從2024年的2.5%基準水準上升至13.8%，平均關稅稅率將達到1939年以來的最高水準。

進一步看來看，關稅將推升物價，降低民眾實質購買力，同時，關稅推升生產成本，降低企業獲利，使勞動市場惡化，預料也將使美國零售增長減緩，美國經濟成長下滑。